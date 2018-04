Los hinchas de Olimpo “bancan” a los pibes y no quieren que siga el DT

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

El cuarto descenso de Olimpo en su corta historia como equipo de Primera división no hizo un cráter en los corazones de los hinchas aurinegros. Fue tan mala la campaña en esta temporada 2017-2018 que el que sigue al principal elenco de nuestra ciudad fue asimilando el golpe y preparándose mentalmente para el momento que vivió el sábado, viendo un equipo desalmado, que deambuló por el césped del Carminatti y que perdió bien 2-0 frente a San Martín de San Juan.

La pérdida de la divisional se dio muchos encuentros antes, por eso la poca gente que acudió al estadio reaccionó sin violencia y despidió a los futbolistas con aplausos, mientras la Noroeste 74 cantaba: “ohhh... vamos a volver, a volver, a volver, vamos a volver...”. También se escuchó “Vamos, vamos los pibes, vamos, vamos los pibes...”.

¿Con qué idea debe afrontar Olimpo la próxima edición de la B Nacional?, fue la pregunta que le formulé a algunos hinchas después del cotejo que mandó a este equipo a un infierno tan merecido como anunciado.

— "Dejo a los chicos del club que ya están jugando y traigo refuerzos para la columna vertebral del equipo, es decir dos centrales, un 5, un armador y un 9 goleador. La idea tiene que ser volver rápido a la Superliga. Si no se invierte, hasta podríamos descender al Federal, y ese sí sería un gran problema”. (Fernando Bono, socio Nº 1990).

— “Ahora que bajó, Olimpo debe pensar en volver; somos muy grandes como para pensar en otro objetivo. Igualmente, la B Nacional está muy competitiva, no es como antes, que sacabas ventajas con un presupuesto alto. Hay que invertir, sumar entre 7 y 8 refuerzos que le den prestigio a los pibes del club. Esta dirigencia trabaja muy bien, pero sin dinero, lo que es un mérito doble”. (Enrique Marfil, socio vitalicio Nº 791).

— “Siempre quiero lo mejor para Olimpo, pero viendo la situación financiera actual del club, me conformo con que se arme un plantel para no descender al Federal. No hay plata y se complica conseguir recursos, pero le tengo fe a los dirigentes. Si se mantiene la base que ellos dicen que va a continuar, habría que traer cinco refuerzos. Pero refuerzos en serio, ¡eh!”. (Bruno Venegas, socio 4080).

— “Si los elegidos para ser la base del próximo plantel son los pibes que ya están poniendo en Primera, habría que rodearlos bien. Un refuerzo por línea sería ideal. Eso sí, que siga Tellechea, el único jugador con jerarquía que siempre cumple. La dirigencia está muy entusiasmada con lo que vendrá, y tiene todo mi apoyo”. (Virginia Alzogaray, simpatizante y madre del volante olavarriense Facundo García).

— “Para estar a la altura de la B Nacional y poder pelear los primeros puestos, hay que traer un técnico de nivel, no podemos seguir con uno que no transmite nada. Estamos locos si pensamos que con Bassedas podemos ser protagonistas en el difícil torneo que se nos avecina. Si la CD le pide que continúe, está equivocada. Tienen que aprender de dirigentes anteriores, que trajeron entrenadores capacitados y experimentados para una misión tan difícil. Con Bassedas no me veo en la foto”. (Noemí Celaya, socio Nº 2550).

— “Si tanto pedimos que jueguen los pibes, ahora hay que bancarlos para el certamen que se nos viene. Con 4 refuerzos estaría bien. Eso sí, dos centrales `peludos' y de nivel y un 9 que la meta. El descenso ya lo había asimilado en diciembre, por eso ahora no sirve de nada lamentarse”. (Carlos Gallego, socio empresa).

— “Hay que armar un equipo competitivo y cambiar urgente al DT. Si no hay plata, traigo uno de acá, Mauro Laspada por ejemplo. Cualquiera es más que Bassedas. La dirigencia tiene todo el mes del Mundial (de Rusia) para generar los recursos que le permitan conformar un plantel con pretensiones de volver a Primera. ¿Las prioridades? Una defensa nueva, un volante central y un 9”. (Domingo Mesías, socio Nº 2118).