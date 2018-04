Investigan a policías suarenses acusados de falsear una denuncia

Uno de los dos policías de Coronel Suárez imputados de adulterar el contenido de una denuncia y direccionar la investigación del asalto a una comerciante en aquella ciudad, declaró ante el fiscal Sebastián Foglia que falsificaron su firma y acusó a sus superiores en la comisaría suarense.

En su declaración indagatoria la oficial subayudante Karen Estefanía Paredes (22) se desligó de los delitos que se le atribuyen, e involucró en el hecho a un tercer efectivo policial suarense, la oficial Noelia Meier.

Según relató Paredes, Meier le manifestó que el teniente Fernando Javier Ortega (39), el otro encausado, “había cambiado la denuncia en su oficina, pero Ortega me dijo que lo había hecho Meier por sugerencia de él”.

“Meier me dijo que luego de haber practicado varias veces mi firma, porque nadie se animaba a hacerla, firmó la nueva denuncia”, afirmó Paredes, a quien el doctor Foglia imputó de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Previamente la uniformada declaró que al finalizar la denuncia de la víctima del robo a mano armada, imprimió “tres copias y leí el contenido explicándole a la señora para qué era cada una de ellas”.

“Firmé las tres copias y al ser un hecho relevante hice todas las diligencias correspondientes, dejando el sumario a la firma del jefe y dentro de éste un parte de calle negativo, ya que me entrevisté con el personal de la oficina de Operaciones y me manifestó no haber esclarecido el hecho”, dijo Paredes en el interrogatorio.

“Detrás del parte de calle agregué el decreto de cierre y la nota de elevación. Días después, cuando estaba de franco de servicio, me llamaron para que vaya a la comisaría a firmar un nuevo decreto de cierre porque habrían investigado y tenían nueva información (sobre el hecho)”, acotó.

“Firmé sin leer nuevamente todo el sumario ni tampoco leí el parte de calle y fui a fijarme a la carpeta de copias de denuncias. Constaté que aparentemente habían cambiado la denuncia original que había tomado y tampoco figuraba mi firma ni sello”, continuó narrando Paredes.

En ese momento se hicieron presentes el teniente Ortega y el inspector Diego Omar Villarreal, que estaba como jefe de turno y a quien Paredes le explicó lo sucedido, según declaró la causante.

“Villarreal me dijo que me hiciera cargo de que esa firma era mía y que de última me `coma´ unos días de sanción. Después apareció el jefe de la Policía Comunal suarense de ese entonces, (comisario inspector) Marcelo Carola, quien llamó a su oficina a Villarreal, Ortega y Meier”, expresó la agente policial.

“Desconozco si Carola tomó medidas disciplinarias para con ellos”, concluyó Paredes, que es patrocinada por una defensora oficial.

El teniente Ortega, quien se negó a declarar por recomendación de su abogada Valeria Luana Palmero, está acusado de falso testimonio en causa criminal e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Harán una pericia caligráfica

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 9 bahiense solicitó la realización de una pericia caligráfica para analizar la firma en la denuncia aparentemente adulterada.

“Se trata de delitos contra la administración de justicia que lesionan su correcto y normal funcionamiento. Son graves porque los datos falsos que se incorporaron a las actas llevaron a los órganos judiciales a dictar una orden de allanamiento en el domicilio de una persona en base a prueba fraguada por los imputados”, indicó el fiscal de la causa.

“La escala penal del delito de falsedad ideológica de instrumento público imputado a Paredes va de 1 a 6 años, y en el caso de Ortega, de 1 a 10 años. Meier también estaría involucrada y se le podría imputar también falsedad ideológica”, finalizó Foglia.

Los hechos se habrían cometido el 5 de julio de 2017, en la comisaría de Suárez.

Según se informó desde fiscalía, a la damnificada se le entregó una copia conforme con sus dichos, pero al expediente se envió otra también firmada por ella que “contenía agregados y más detalles fisonómicos (del asaltante) y de un arma que la denunciante nunca mencionó, los cuales habrían sido agregados por Paredes”.

“Se presume que, en forma subrepticia, (Paredes) le habría puesto (a la víctima) para firmar esa (declaración) junto con la verdadera y la agregó al sumario policial. Luego el teniente Ortega habría direccionado un informe solicitando un allanamiento en la vivienda de una persona en particular, a la que en el informe vinculó con esos datos incluidos en la denuncia”.