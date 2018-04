Video: duro cruce entre José Luis Espert y Nicolás Massot

El economista José Luis Espert y el jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, se cruzaron ayer en el programa de Mirtha Legrand, en el que opinaron sobre el salario de los legisladores, el polémico canje de pasajes y la inflación.

Massot chicaneó al economista y le dijo que era sencillo "hacer planillas de Excel y escribir libros", en el marco de la discusión por la economía del país.

"Para mi sos como el 'Tano' Pasman, sos parte del folklore, todos te miramos, sos un tipo que rezonga mucho y dice que tiene la solución para todo pero estoy seguro de que si sos funcionario y te pones los pantalones cortos, te desgarras al 1° córner", continuó el diputado oficialista.

Espert dijo que ese comentario era una “chicana barata” y contestó: “Si yo soy el 'Tano' pasman, vos sos un mamarracho del Pro".

Después el economista lo acusó de "estar haciendo campaña" y retrucó: "La única rebaja del gasto público en serio que hubo, porque todo lo demás es chamuyo, fue la baja de subsidios que se hizo con el tarifazo".

"Hace 30 años que la Argentina está entre los países con mayor inflación, ¿Me reconocés que lo único que bajaron en realidad fueron los subsidios?", señalo y preguntó Espert.

Nicolás dijo que no le parecen excesivos los sueldos de los diputados: "Gestos sobran, tenemos que ganar tres veces más de lo que ganamos. Cobramos el 40% de lo que deberíamos cobrar".

Para poner un paño frio la conductora pidió "un poco de paz" y se refirió indirectamente a la polémica participación de Natacha Jaitt: "Ya está, últimamente he tenido muchos escándalos en la mesa".

Mis sensaciones ayer en lo de Mirtha. El que 1ro agrede es el que no tiene razón y con eso que me dijo del Tano Pasman, el excel, etc. ya sabemos que el sacadito fue Massot, dicho sea de paso, el Jefe de la Bancada de Cambiemos, una vergüenza