Trump defendió el uso del término "misión cumplida" en el ataque a Siria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se involucró en una nueva polémica al defender la frase "misión cumplida", en relación al ataque contra Siria perpetrado por su país, Francia y Reino Unido, frente a las críticas que señalan que la operación no terminó con todo el arsenal químico del gobierno de Bashar Al Assad.

"La ofensiva siria estuvo tan perfectamente ejecutada, con tal precisión, que la única manera que tuvieron los medios de comunicación falaces de menospreciarla fue por mi uso del término 'misión conseguida'", lamentó Trump en su cuenta personal de Twitter.

Con este mensaje el presidente ha querido acallar las críticas surgidas por su uso de esta expresión al día siguiente de ordenar el lanzamiento de 105 misiles contra diversas instalaciones que presuntamente servían para el desarrollo y almacenamiento de armas químicas por parte del gobierno de al Assad.

Gobiernos de todo el mundo se expresaron por los ataques de Estados Unidos a Siria

"Estamos tan orgullosos de nuestro gran Ejército que pronto, después de gastar miles de millones de dólares totalmente aprobados, será lo mejor que nuestro país haya tenido. ¡No habrá nada, ni nadie, que se le pueda parecer!" disparó en Twitter para después celebrar el ataque del viernes a la noche.

"Un ataque perfectamente ejecutado anoche. Gracias a Francia y al Reino Unido por su sabiduría y por el poder de sus buenos ejércitos. No podía haber tenido un mejor resultado. ¡Misión cumplida!", escribió Trump el sábado por la mañana en su red social favorita en un mensaje que desató la polémica.

Incluso desde el Pentágono, los principales mandos del Ejército han concedido que la operación apenas "cercena" la capacidad del "régimen" sirio de usar armas químicas en un futuro, señaló la agencia de noticias EFE.

El director del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el teniente general Kenneth McKenzie, reconoció este sábado durante una rueda de prensa en el Pentágono, que aún pueden existir "partes residuales" del programa químico del "régimen" de Al Assad y que "obviamente la infraestructura química" siria supera las tres instalaciones destruidas.

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often!