Chiqui Pereyra, la voz grave del tango

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Atiene el teléfono, dice buenas tardes y sus cuerdas vocales hacen vibrar nuestro hardware. Ricardo Pereyra diluye la gravedad de su voz con su apodo: le dicen Chiqui.

Le devolvemos el buenas tardes y vamos derecho a las preguntas.

—Chiqui, sacame la duda. Debés ser uno de los pocos cantantes argentinos que puede interpretar fielmente “Sixteen tons” de Los Plateros.

—Tranquilamente. Soy un barítono bajo. Aunque me hubiese gustado tener la voz un poco más liviana porque me quita posibilidades de brillar en las notas altas. Y bueno, es lo que hay (risas).

Se estaba preparando para salir a trabajar. Esa noche cantaría en Cátulo, un bar de la Ciudad de Buenos Aires.

"Nosotros estamos un poco lejos. Nos vinimos a vivir a la ciudad de Genarl Rodríguez. Por la tranquilidad y porque podemos hacer música sin molestar a los vecinos (risas)", se sincera Chiqui Pereyra.

—Hay que sobrevivir al estrés de la Capital...

—Y sí, se pone difícil. Más para los que somos nacidos en lugares más tranquilos (nació el 26 de junio de 1954 en General Roca, Río Negro). Acá donde estoy tenemos perros, gatos y mucho verde.

—Naciste entre las acequias, los alamos, las peras y las manzanas.

—Claro, toda esa zona del Valle son paisajes que sigo buscando todavía. Ahí viví una de las etapas más felices de mi vida, mi infancia.

—¿Cómo hacés para comer una manzana de una verdulería?

—Ja, ja, ja. Nunca voy a encontrar una fruta como en el Valle. Pero bueno, cuando entro a la verdulería no me pongo en experto ni en erudito porque sé que muchas veces las frutas que llegan no son de las mejores porque sólo tienen lo disponible (más risas).

Un festejo especial

Chiqui Pereyra participó del 190º Aniversario de la Ciudad de Bahía Blanca junto a la Orquesta Bahía Blanca Tango que dirige Jorge Vignales.

—¿Qué significó para vos cantar en esa fecha?

—Fue una noche muy especial por varias cosas. Hacía diez años que no cantaba en Bahía. Además, eligieron el tango para festejar el aniversario y canté con una orquesta de lujo y en compañía de gente amiga.

—¿Es cierto que para cantar tango hay que tener voz de macho?

—Ja, ja ja, nooooo. Es una cuestión de gustos. Quizás las últimas generaciones descubrieron el tango a través de la voz de Julio Sosa y tomaron eso, pero no, al contrario. Cuando comenzó a cantarse el tango sólo se entonaban los estribillos. Y buscaban voces muy finitas.

"Me acuerdo ue Edmundo Rivero fue con la orquesta de Horacio Salgán a grabar y en el estudio le dijeron que no podían grabar ninguno de los dos porque uno era demasiado moderno y el otro tenía la voz muy grave. Esto lo contó el propio Edmundo Rivero. Así que imaginate...

—"Cómo cambian las cosas los años", dice el tango "Como dos extraños".

—En todas las épocas pasó que aparece algo que te sorprende y luego se convierte en tradicional. Hoy se puede llegar a ver representado ese cambio en voces graves como la mía, entre otras.

Se acercó despacio

—El tango se asocia al puerto, a la zona ribereña ¿Cómo explicamos tu acercamiento a esta música teniendo en cuenta que naciste bastante lejos del mar?

—Los cantores del interior comenzamos en el tango por casualidad. Quizás empezamos con el folklore con amigos y alguna vez nos cruzábamos con algún cantor de tangos. Mi primer contacto fue cuando llegó a Roca un cantante de tango. Como todos cantaban folklore me acerqué para que no se quedara solo. Le pregunté que iba a cantar y me dijo que no cantaba folklore, que cantaba tango.

—¿Qué pensaste en ese momento?

—Yo suponía que iba a cantar un tango pendenciero, sólo me imaginaba eso. Nunca pensé que iba a hacer algo poético.

—¿Qué canción eligió?

—Joan Manuel Serrat recién estaba llegando a la Argentina y cantó una de él. También eligió Fuimos, de Homero Manzi, una obra maravillosa.

—Despertó tu curiosidad.

—Totalmente. Me di cuenta que no sólo existía el tango machista, sino que también había un tango con una prosa interesantísima y romántica. Eso me atrajo muchísimo.

Llegó a Buenos Aires con “Los grandes valores”

A Ricardo Chiqui Pereyra siempre le gustó cantar, pero jamás imaginó trabajar con el tango teniendo en cuenta que lo separaban más de 1000 kilómetros entre su ciudad y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Fui a Buenos Aires porque la delegación de ‘Los grandes valores’, de la Fiesta Nacional de la Manzana me pidió si podía viajar a representarlos. Fue en el Mundial de 1978. Yo les expliqué que no estaba interesado en cantar tango, pero canté un minuto en Televisión para cumplir. A la salida me pedían autógrafos. Yo no sabía ni escribir mi nombre así que imaginate mi sorpresa".

Ensayos por Whatsapp

"Me sentí muy cómodo cantando con la orquesta Bahía Blanca Tango", aclara Chiqui.

—¿Es cierto que ensayaron por Whatsapp?

—¡Claro! Jorge Vignales me pasaba las líneas de lo que estaban ensayando y yo le saba el ok o le daba la pauta en donde necesitaba un poco más de fuerza o de ritmo. Luego cuando llegué a Bahía ensayamos por la mañana todos juntos y salió bárbaro.

—La tecnología se está amigando con el tango.

—Sí, nos ayuda mucho. En el año 2003 cuando grabé Viento que vino del Sur, grabé dos valses: Pedacito de cielo con Mercedes Sosa y Flor de lino, con Litto Vitale, recuerdo que algunas notas del bandoneón habían llegado de Francia a través de Internet. Es decir que el bandoneonista tocó sin conocernos.