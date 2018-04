"Bailé para Obama, Trump y me encantaría ir al Bailando", dice una artista bahiense

La bahiense Melisa Garat, de 28 años, actriz y bailarina contó que bailó para el expresidente estadounidense y para el actual, Barack Obama y Donald Trump, y este año le "encantaría" entrar al Bailando.

Melisa estudió en el Teatro Colón y en el American Ballet (Estados Unidos), fue modelo de marcas muy famosas y hoy disfruta su fase actoral.

Hace poco tiempo volvió al país y se propuso "participar del programa más visto de la televisión, para llevar mi arte a todas las casas".

"Sería una gran oportunidad estar en el Bailando por un sueño para llegar desde el lado artístico a todas las casas del país, mostrar el arte y la cultura de la danza. Yo amo bailar, y siento que es un buen lugar en el que uno puede demostrar lo que sabe."

“Desfilé para Louis Vuitton, hice videos para Chanel, Belstuff, American Eagle, Reem Acra… Participé de los desfiles para la temporada 9 de Project Runway, con Michael Kors y Heidi Klum… Además, desfilé en las pasarelas de los Fashion Week de Nueva York, Londres y Tokio. A Japón fui originalmente a filmar el primer comercial 3D de Sony, y terminé quedándome tres meses”, detalló la modelo.

El apoyo de su familia

En una entrevista para la Revista Gente, Melisa, habló de su infancia en Bahía Blanca y que su pasión por el baile empezó cuando le insistía de chiquita a su papá con bailar ballet clásico. Un día su abuelo, Rodolfo, le dijo que "si tomaba clases en la Escuela de Danzas él me regalaba caramelos. Gracias a esa 'apuesta' terminé graduándome en el American Ballet Theatre de Nueva York".

Melisa Garat ganó una apuesta por caramelos y recorrió el mundo

"Siempre supe que iba a ser bailarina. Ellos me apoyaron en cada paso. Fue muy fuerte, porque cuando obtuve la beca en lo de Julio Bocca y Maximiliano Guerra vivíamos en Bahía Blanca, y yo estaba dispuesta a dejar todo para venirme a Buenos Aires. Entonces se dieron cuenta de que la cosa venía muy en serio. Además, mis maestros Liliana Rodríguez, Eduardo Yedro y Liliana Belfiore les hicieron entender a mis padres que lo mío era el ballet. Hoy, cuando tengo que firmar un contrato o tomar una decisión importante, tanto en mi vida o para mi carrera, siempre los llamo."

El paso de Melina por la escuela del Colón fue muy breve, estuvo sólo 2 años y llegó a estar en el ballet juvenil. “Una vez adentro me ofrecieron una beca en el American Ballet y en el Royal Ballet. Finalmente, me terminé graduando con honores como bailarina profesional del American.”

Cuando se graduó bailó junto a la compañía principal del American Ballet en el Metropolitan Opera House y le presentaron a Michelle y Barack Obama. También bailó el Cascanueces para Trump, antes de que fuera presidente, en una cena de gala de Navidad.

Desde el 2013 está de novia con el guitarrista y cantante de Airbag, Patricio Sardelli de 31 años: “Nos vimos en un boliche y sin saber quién era me impactó. Una amiga me dijo que era famoso y ahí no quise saber más nada. Pero a los pocos días nos cruzamos en un evento, él le pidió mi teléfono a un amigo en común y me escribió. Me invitó a cenar, pero yo me estaba yendo a modelar a Nueva York por un mes, y por eso le dije que no. Después de insistirme mucho lo agregué a mi Skype y hablamos durante todo mi viaje. Cuando volví fuimos a cenar y recién ahí me enteré bien quién era. Desde ese día nunca nos separamos”.

Este año se estrena la segunda temporada de Heidi, la serie infanto-juvenil de Nickelodeon que la bahiense coprotagonizo, donde interpreta a "una joven bailarina de ballet, fanática de París y con una imaginación maravillosa". (Infobae y La Nueva.)