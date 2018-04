El exgobernador jujeño Fellner no pedirá el beneficio de prisión domiciliaria

El exgobernador jujeño Eduardo Fellner, detenido en el marco de una causa por presunto desvío de fondos para viviendas sociales no pedirá el beneficio de prisión domiciliaria y volverá a reclamar su sobreseimiento.

Así lo confirmó su abogado, Horacio Aguirre, quien admitió que aunque Fellner "padece algunos problemas de salud" no buscará acogerse al beneficio.

"Fellner padece algunos problemas de salud, él me ha instruido que no quiere prisión domiciliaria. No quiere que su casa, donde formó a su familia, crió a sus hijos, donde vivió toda su vida se convierta en una prisión", subrayó.

Por este motivo es que insistirá en el sobreseimiento ya que, según entendió, "el procedimiento es injusto y no hay ningún elemento que indique que tiene algo que ver con esta causa".

"No existe alguna conducta que pueda ser enmarcada en la acusación" de asociación ilícita y defraudación, en el marco de la denominada Megacausa, afirmó el letrado.

Aguirre explicó que la causa en la que está imputado Fellner fue abierta hace dos años, y "que en un principio estaba circunscripta al dictado de un decreto a través del cual creó la Unidad Ejecutora Provincial (UEP)".

Argumentó que "se demostró que la creación de la UEP no solo era necesaria, sino que era legítima y era acorde a los lineamientos del Plan Nacional de Viviendas, y es lo que se hace en todos los casos de obras públicas".

Además, sostuvo que "era una necesidad por el estado de conmoción que había en Jujuy en esa época por la desocupación y las actividades de las organizaciones sociales que generaban que el Ivuj (Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy) esté colapsado y no pudiera funcionar".

En ese sentido concluyó que "ya se probó en la causa que esto era así, y se presentó la evidencia que no había ningún delito".

Advirtió que "el año pasado la Fiscalía amplió la imputación y dijo que Fellner era organizador de una asociación ilícita, y además de una defraudación".

"Nosotros advertimos, y pedimos el sobreseimiento, respondiendo a esta imputación del fiscal, que no estaba diciendo en qué consistía la conducta de Fellner que pudiera ser enmarcada en esta figura", agregó. (NA)