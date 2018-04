Causa del 911: declaró la médica imputada por el hecho

La médica Renata Pierini Lerner, una de las personas imputadas en vinculación a la muerte de una pareja por inhalación de monóxido de carbono, ocurrida en junio de 2016 en una vivienda del barrio Las Cañitas, declaró hoy ante el fiscal Cristian Aguilar, quien lleva adelante la investigación.

Según pudo saber La Nueva., la médica sostuvo la versión de que nunca le fue informada del peligro que había en el lugar.

“Cuando llegamos al lugar, no pudiéndose comunicar la central de emergencias con la persona, se golpeó la reja esperando que salga alguien y como esto no sucedió salimos del lugar, tras no ser advertidos de la situación de peligro que estaba ocurriendo en el inmueble”, señaló la mujer.

Cabe recordar que la semana pasada había sido indagado Juan Manuel Sánchez, el operador del servicio de emergencias 911. Ambos son investigados por el titular de la UFIJ Nº 1 por el delito de homicidio culposo en perjuicio de Micaela Hernández y Ramiro Gavilán, ambos de 28 años.