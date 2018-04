Fórmula 1: Hamilton, el más rápido y satisfecho en China

El piloto británico Lewis Hamilton se mostró este viernes satisfecho con las progresiones de su Mercedes que le permitieron marcar el mejor tiempo de la jornada en las dos sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de China de Fórmula 1, tercera cita de la temporada.

"Hicimos todas las vueltas que necesitábamos. Tenemos buenos comentarios sobre el coche. Progresamos durante las sesiones y tenemos una buena idea", declaró tras las prácticas el cuádruple campeón del mundo.

Hamilton marcó este viernes el mejor tiempo en el segundo entrenamiento libre del Gran Premio de China y cubrió, en su mejor vuelta, los 5.451 metros de la pista de Shanghái (con neumáticos de compuesto ultrablando) en un minuto, 33 segundos y 482 milésimas.

Tras él se ubicaron los finlandeses Kimi Raikkonen (Ferrari), a solo 7 milésimas de distancia, y Valtteri Bottas (Mercedes), a 33 milésimas.

FP2 INITIAL CLASSIFICATION (90/90 MINS): Nip and tuck between Mercedes and Ferrari #ChineseGP 🇨🇳 #F1 pic.twitter.com/PsqrotVSfk