San Blas: se desplomó el viejo muelle

Un dejo de tristeza quedó en los sanblaseños y allegados al Paraíso de los Pescadores, tras el derrumbe parcial de la vieja estructura del primitivo puente de ingreso a la localidad de Bahía San Blas, el cual fue construido alrededor del año 1928 por el recordado magnate del papel Buby Wassermann, dueño del lugar por aquellos tiempos.

La longeva estructura, luego de su cierre al tránsito, se constituyó en un muelle de pescadores pero, desde hace mas de una década, por su deterioro se clausuró y se obstruyó el acceso. Esto no siempre era respetado por los pescadores que lo utilizaban igual, a pesar de que existe un muelle nuevo.

En este sentido, Ricardo Angos, delegado de la localidad sostuvo que se desprendió la primera placa, ubicada del lado de la isla y alrededor de 10 metros quedaron semi derrumbados sobre la costa.

“A pesar de que no estaba permitido el acceso a los pescadores, muchos de ellos no respetaban el vallado y cartelería, por lo que, por suerte, no tenemos que lamentar hechos mayores”, destacó.

El funcionario adelantó que se reforzaron las medidas para que nadie pueda ingresar.

“Me comuniqué con el secretario de Obras Públicas, quien por estas horas estaba hablando con Vialidad provincial, para que se realizara el informe correspondiente y para cumplir con los pasos a seguir. No soy un avezado en la materia pero en lo personal me gustaría que se el puente pudiera conservarse para contar la historia del lugar. Entiendo que la seguridad está primero así es que esperaremos la palabra de los técnicos”, concluyó. (Agencia Patagones)