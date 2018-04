Jimena Barón publicó fotos de su "antes y después" y dejó un mensaje

La actriz Jimena Barón publicó fotos de su asombroso "antes y después" y dejó un mensaje en su cuenta de Instagram.

“Lejos de ofenderme, lo posteo yo con orgullo. A diferencia de lo que piense la mayoría yo no viví un antes y un después, viví mi vida con la misma intensidad y felicidad en ambas fotos. Estando soltera la pasé increíble en todas mis versiones, y debo confesar que mi pareja más bella y hot fue un novio americano que tuve en mi ‘versión anterior’”, confesó.

Y agregó: “Si naciste sin tetas y es algo que realmente te encantaría tener, adelante...en mi caso, tuve que romperme el alma laburando, ahorrando dólares, para después encima tener los ovarios de entrar al quirófano y bancarme todo lo que significa una operación. ¿En qué momento eso te hace menos? ¿O más débil? ¿O insegura? Al contrario, hay que ser muy valiente... sobre todo después, teniendo que enfrentarte al mundo que te señala con el dedo y que todo lo utiliza para intentar hacerte sentir mal. ¿En qué momento te afecta o te genera tantas cosas lo que haga YO conmigo misma?”.

Finalmente, les aconsejó a las mujeres que se acepten como son: "Chicas (sobre todo ustedes las mujeres jóvenes) yo amé siempre mi cuerpo, el de hace unos años y el de ahora. En mi 'versión anterior' andaba haciendo topless en playas extranjeras levantándome chabones a lo loco. Mi autoestima no depende de cuánto peso, soy una mujer que empezó a entrenar hace unos años y que transitó un cambio físico importante que lejos está de haberme cambiado la vida, me cambió solamente el cuerpo... La felicidad, la libertad, el amor propio, la sexualidad, la confianza, el respeto y la integridad no se pesan en la balanza y nada tienen que ver con la imagen. Creo que debemos amarnos como somos y que está perfecto también buscar nuestra mejor versión o la que más feliz nos haga, sin obsesiones claro". (TN y La Nueva.)