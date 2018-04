Nació el hijo de Flavio Mendoza

Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, nació esta madrugada en una clínica de Orlando (Florida, Estados Unidos) y el bailarín lo confirmó en su cuenta de Instagram.

"Bienvenido a este mundo maravilloso", escribió Falvio en la red social.

El nene fue concebido a través de un alquiler de vientre en Estados Unidos.

Flavio está en Norteamérica desde el 4 de abril junto a su hermana Patricia, la pareja de ella y su pequeño sobrino Noah. Viajaron con anticipación porque creían que el niño llegaría antes, pero al final se hizo esperar.

Vínculo

A pesar de que los protocolos no lo aconsejan, Flavio estableció un vínculo estrecho con la madre subrogante, llamada Giselle, estadounidense y mamá de dos hijos. Según contó semanas atrás, quiere seguir en contacto con la mujer y que Dionisio conozca a quien prestó su vientre para que él pueda nacer. "Quisiera que este ciclo no se cierre", confesó.

El bailarín acompañó a Giselle durante todo el proceso del parto, como mostró en la red social: "Nervios, pero viviendo el mejor momento de mi vida".

El nombre

Tiempo atrás, Flavio contó por qué eligió ese nombre para su primer hijo: "Dionisio fue una persona que trabajaba en el circo y que siempre me llevaba de un lado para el otro. Yo era muy travieso y como yo siempre le decía que quería ser trapecista o cualquier cosa, él me decía ‘los sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan’. Es una frase de Chaplin y eso me quedó a fuego". (TN y La Nueva.)