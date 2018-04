Ciclismo: Habrá grandes figuras en el premio Aniversario de la ciudad

El ciclismo bahiense regresará este sábado al circuito mayor ubicado en el interior del Parque de Mayo.

De la prueba central tomarán parte los ciclistas más importantes del pelotón nacional. En la línea de largada estarán, entre otros, los equipos Cascos Esco Agroplan, Ciudad de Chivilcoy, Citty Bike Colner y Bragado Cycles.

La actividad, que formará parte de los festejos del 190º Aniversario de Bahía Blanca, contará con la organización del Club Ciclista Pedal Bahiense y la fiscalización de la Federación del Sud.

Para la ocasión, y teniendo en cuenta que habrá unos 80.000 pesos a repartir en premios, se espera la presencia de un muy buen número de participantes en las distintas categorías.

El cronograma establecido por los organizadores es el siguiente: 11: Presentación de la escuela de ciclismo municipal. 11.15: Master D y E, 45 minutos. 12.20: Master B y C, Damas y menores, 70 minutos. 14: Elite, sub 23, Master A, juveniles y promocionales, 150 minutos. En todos los casos las pruebas se definirán en un único embalaje final y no se suspenderá por lluvia.

Luego de mucho tiempo volverá a utilizarse el trazado de 1.750 metros de extensión.

Las inscripciones se cerrarán indefectiblemente una hora antes de cada prueba para informar listado de corredores al seguro.

Cada corredor sera de la partida en la categoría que le corresponda por licencia. Será indispensable tener la correspondiente a 2018 o figurar en listado web de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (Facpyr) sin ningún tipo de excepción. El día de la carrera no se llevarán a cabo trámites federativos.

Se dispuso que las inscripciones serán en el excontrol sanitario municipal, en inmediaciones de la largada, que estará ubicada en inmediaciones de la pista de bicicross.

Para el precalentamiento de los corredores se utilizará el circuito de 750 metros que se emplea habitualmente para las competencias.

Presencias calificadas

Entre la nómina de pedalistas que aparece como posible participantes de la prueba central se encuentran Fernando Antogna (ganador de la edición 2018 de la clásica Doble Bragado -foto-), Adrián Gariboldi, Emiliano Trozzi, Elbio Alborzén, Norberto Olmedio, de la Municipalidad de Chivilcoy; Lucas Gaday, Sebastián Tolosa, Claudio Martínez, Omar Azzen y Juan Boldú, de los Cascos Esco Agrioplan; Mariano Gladich, Raúl Turano, Adrián Boch, Federico Ortega, Nicolás Traico y Marcos Méndez, del Citty Bike Colner y Facundo Lezica, Juan Espósito y Franco Martins, del Bragado Cycles, por mencionar solo algunos.