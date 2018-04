Denuncian que en un cementerio de Neuquén canjean nichos por costillares

Una mujer denunció en las últimas horas graves irregularidades en el cementerio de Centenario, en el departamento neuquino Confluencia, entre ellas, que los empleados "canjean nichos por costillares de carne".

El caso fue expuesto por Alejandra, una vecina de esa localidad, a través de Red Social Radio de esa ciudad.

"Hace cuatro meses falleció mi papá. Se hizo el proceso de entierro y el primer hecho para destacar me ocurrió con las coronas. A los dos días vuelvo al cementerio y no estaban más. Pedí explicaciones y los empleados me dijeron que las sacan por limpieza, pero después me dijeron que una mujer vende esas coronas a una florería de la localidad", explicó.

La mujer dijo que no estaba en condiciones de reaccionar ante esa irregularidad por el mal momento personal que atravesaba, pero después siguió descubriendo hechos de corrupción.

Alejandra se enteró de que la piedra para las lápidas también había desaparecido y al reclamar descubrió que esa misma piedra por la que ella pagó al cementerio había sido denunciada como robada por otra familia.

"Resulta que era la misma piedra que nos vendieron a nosotros y ahora tampoco aparece. Entonces decidí reunirme con el director para solucionarlo, pero tal vez la única solución sea que la gente corrupta se vaya", afirmó la mujer.

Tras hacer más averiguaciones, la vecina fue contactada por otros vecinos que le explicaron que dentro del cementerio local los empleados cambian la ubicación en nichos por costillares.

"Cambiaron al director hace poco y el nuevo está tratando de arreglar este sistema corrupto que tiene acá adentro", agregó.

Por su parte, Alfonso Mardones, quien hace pocos meses asumió como director del cementerio, dijo al portal Centenario Digital que se hizo cargo en septiembre y que desde entonces está "dando solución a las personas que vienen y se quejan".

Mardones pidió a los demás vecinos damnificados por este tipo de situaciones que hagan la denuncia correspondiente. (NA)