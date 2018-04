Crimen de Agustina: por qué se investiga a la policía de Villa Rosas

El fiscal Marcelo Romero Jardín, en turno la semana pasada, tendrá la misión de investigar si la policía de Villa Rosas desvió o entorpeció la investigación del homicidio en ocasión de robo de Agustina Bustos en el barrio Rucci.

Las actuaciones fueron giradas por su colega de Menores, Betina Úngaro, luego de observar supuestas irregularidades en el trámite del sumario.

Por la muerte de Agustina, en principio, fueron aprehendidos 3 menores de 14, 15 y 17 años, aunque el caso giró de manera brusca algunos días después y fue arrestado Matías Moreno (18).

“Todos los testimonios recibidos en sede policial y que llevaban a sospechar de los tres menores, variaron absolutamente cuando se recibieron en sede judicial”, confirmó un vocero allegado a la investigación.

Son no menos de 4 testimonios que se rectificaron, entre ellos -clave- el de una persona que aseguró haber visto a Moreno junto a la víctima al momento del incidente fatal y luego cuando escapaba corriendo.

Tendrá que determinar el fiscal Romero Jardín si los testigos mintieron -declaran bajo juramento de ley- o los policías que tomaron esas declaraciones en la sede de la comisaría Sexta, entre la noche del martes 3 (cuando se produjo el crimen) y la madrugada del miércoles 4 lo hicieron de manera negligente o si tuvieron intención de manipular la dirección de la investigación.

¿Qué dijeron los testigos en la sede de la fiscalía? Que no declararon lo que dice el acta policial.

“Yo no vi tal cosa, ellos me dijeron que yo diga que vi tal cosa, pero no lo vi”, habrían dado como ejemplo.

Los menores quedaron desvinculados de la causa y desde la justicia se les dio una medida de protección. Es que antes de avanzar los investigadores hacia Moreno, algunos vecinos, en medio de un acto de supuesta justicia por mano propia, destrozaron las viviendas de los 3 adolescentes.

Por las fotos

De manera paralela, se instruye otra causa -también a cargo de Romero Jardín- para determinar quién difundió las fotos y los datos de los 3 adolescentes que, en principio, fueron relacionados con el homicidio, en abierta oposición a la ley, que prohibe divulgar datos o imágenes de menores relacionados con delitos.

Está virtualmente confirmado que las imágenes se tomaron dentro de la seccional de Villa Rosas.

“Ese es un indicio que se suma a la sospecha de una mala actuación de algunos policías en el caso”, comentó otro vocero.

Desde Asuntos Internos le confirmaron a "La Nueva." que se inició un sumario administrativo para determinar la eventual responsabilidad de policías en las posibles irregularidades.