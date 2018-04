La historia de Hassan al Kontar: huyó de Siria y vive desde hace un mes en el aeropuerto de Kuala Lumpur

Hassan al Kontar tiene 36 años, es sirio y dejó su país en 2011 para escapar de la guerra civil y del servicio militar.

Trabajó como vendedor de seguros en Emiratos Árabes Unidos hasta 2017, pero problemas con su pasaporte y permisos lo forzaron a volar a Malasia con un visado de turista de tres meses, que ya expiró.

Hassan intentó volar a Ecuador y Camboya, pero no pudo. En el primer caso, la aerolínea no lo dejó abordar su vuelo, y en el segundo, las autoridades camboyanas le impidieron la entrada. Como su visa caducó, tampoco pudo recuperar su rutina en Malasia.

Por eso, vive desde hace un mes en el aeropuerto de Kuala Lumpur.

"No quiero matar a nadie. No quiero pelear. Tampoco quiero que me maten", aseguró Hassan al Kontar en uno de los videos que publicó en sus redes sociales.

Si bien no tiene plata, sobrevive gracias a la solidaridad de los empleados del aeropuerto. Duerme en un rincón, se limpia en los baños y come lo que le dan los trabajadores: generalmente arroz, pollo y sopa.

"Mi mundo es pequeño. Algunas sillas, dos baños, un largo pasillo para caminar y esta gente, que me hace las cosas más fáciles", dijo el sirio.

El aeropuerto es su nuevo hogar e irse no suena muy prometedor: el hombre que pertenece a la minoría drusa contó que si vuelve a Siria será detenido.

Al Kontar explicó que intentó contactarse con decenas de países para pedir asilo y representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados confirmaron que ya se entrevistaron con él. (TN y La Nueva.)