La emotiva razón por la que el futbolista Damonte no mira para las fotos

El futbolista Israel Damonte no mira a la cámara por una razón muy especial.

Así lo demuestran las fotos que se sacó en varios equipos. Lo hizo en Arsenal, Estudiantes, Nacional de Montevideo y Huracán, por citar algunos de los clubes por los que pasó en su extensa carrera.

Muchos pensaron que se trataba de una cábala, pero el propio futbolista explicó el porqué de su mirada perdida: "Es un homenaje a mi hermano David, que falleció hace un tiempo (2009). Casi siempre salía así y me acuerdo que mi mamá se enojó mucho cuando salió distraído en la foto del viaje de fin de curso a Bariloche", explicó hace un año y medio, según publica el diario El Día de La Plata.

Damonte fue uno de los protagonistas de la batalla campal entre Estudiantes y Gimnasia en el amistoso de verano en 2016. Y también tuvo que ver su hermano.

El volante se arrepintió de ser parte del escándalo, pero después reveló que el año anterior un rival ya había intentado desestabilizarlo emocionalmente con la muerte de su hermano.

"Siempre hay que tratar de contar hasta diez para evitar una reacción y hoy no lo hice. Estoy arrepentido [...] El año pasado me recordaron la muerte de mi hermano y me la tuve que comer pero ahora no pude controlarme. Hoy dejo una imagen que no es la que he llevado a lo largo de mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional", explicó en aquella oportunidad. (La Nación y La Nueva.)