"Tengo pesadillas casi todas las noches", contó una de las víctimas del clan Benítez

Aldana García, una de las jóvenes secuestradas y abusadas en una casa del barrio Latino, contó que recordar el martirio que sufrió durante 4 meses "me hace muy mal" y que tiene "pesadillas casi todas las noches".

"Me acuerdo y no me puedo dormir, me pasa casi todas las noches", indicó en diálogo con LU2 la mujer que pasó 4 meses encerrada en una casa de Güemes al 3.700, víctima del clan Benítez.

Aldana contó que logró escapar una mañana en la que aprovechó que nadie la vigilaba para irse, hasta que llegó con su padrastro. En ese momento se desvaneció y despertó en el Hospital Penna tras ser atendida por un derrame cerebral, golpes en todo el cuerpo y mordeduras de perro y humano.

"Yo me quería ir y no podía porque me amenazaba diciendo que le iba a 'pasar algo' a mi hermanita", reveló la joven de 18 años que conoció a Fernando Rubén Benítez, de 26 años, por Facebook y que después de ponerse de novios se fue a vivir con él.

En su relato, la otra víctima Andrea Santa Cruz, de 23 años, apareció el 9 de enero, se presentó como una exnovia de Fernando que iba a buscar sus cosas, pero ya no se pudo ir.

Sobre sus propias vivencias, la mujer relató que los castigos comenzaron a las 2 semanas de estar juntos cuando le pegó.

"Me dijo que se había confundido y que no lo iba a volver a hacer", contó en referencia a Fernando, del que luego trascendieron otros casos de violencia anteriores a su relación con Aldana. "Me dijo que nunca le había levantado la mano a nadie, que era la primera", agregó.

"No me dejaba salir ni al patio. Para curarme las heridas usaba Curabichera [un producto que se usa para prevenir que los insectos pongan larvas en las heridas de los animales]. La mamá [Nélida Esther Llanos] también me pegaba."

"Nunca me imaginé que podía pasar algo así, me dijo que iba a cambiar por mí pero eso nunca pasó ", concluyó.