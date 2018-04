Por José De Robbio | jderobbio@lanueva.com

Villa mitre es un sentido de pertenencia, una identidad. Yo me puedo ir a cualquier lado pero me siento de acá.

Así describe Luciano Lorenzetti a su barrio, lugar en el que nació, creció y pasó los momentos más felices y significativos de su vida.

Luciano vivió 28 de sus 31 años en Villa Mitre. Nació en Hospital Italiano y es fanático de Tomassito, el lugar de la pizza emblema del barrio. Hoy es profesor de Historia y dicta clases en el colegio Claret y en San Vicente, ubicado en el corazón de La Reina de las Villas.

Su vínculo con el barrio es de toda la vida: "Nací acá, estudié acá y todos mis amigos son de acá".

Tal es así que su primer trabajo profesional como historiador fue cuando participó del libro De las vías para acá, cinco acercamientos a la historia de Las Villas.

Y hace poco más de dos meses creó un poema en el que cuenta historias y revela secretos muy particulares del barrio, algo que sorprendió en las redes a aquellos que nacieron o vivieron parte de su vida en uno de los sitios más característicos de Bahía.

—Estaba en mi casa trabajando, me aburrí de escribir un poco y decidí ponerme a escribir sobre el barrio. Lo publiqué en Facebook así nomás y pegó. No pensaba escribir, pero me puse a hacerlo y se compartió mucho. Fue una emoción venir acá, al colegio San Vicente, y que los compañeros de trabajo me digan: "Che, ¡qué copado!".

La pelea entre socialistas y peronistas por el busto de Evita. El nombramiento de algunas calles. La profundidad de las fosas en los talleres del barrio. La pizzería más popular. El buche de la SIDE y un oficial de la comisaria Cuarta exonerado. Algunas de esas historias -y más- cuenta Luciano en el poema que difundió y del que habló y compartió todo Villa Mitre.

—Algo que me pasó siempre y me sigue pasando es venir por Chiclana, agarrar la curva, cruzar las vías y sentir que cambia el aire. Es como decir, "estoy en Villa Mitre".

Así lo siente Luciano y más de uno del otro lado de las vías. Es que Villa Mitre, para quien lo conoce, es un barrio con historia, personajes emblemáticos, hechos relevantes, tragedias, fanatismo y mucho más. De hecho, están quienes definen a Villa Mitre como "una ciudad aparte".

—Le falta una Municipalidad propia pero tiene sus delegaciones. No se si es una ciudad en los términos estrictamente políticos, pero en identidad sí. Todos los que estamos de este lado de las vías lo sentimos así, nos sentimos diferente a Bahía. Y cuando cruzamos al otro lado (de las vías) también nos lo hacen sentir.

Luciano conoce a Villa Mitre de punta a punta, por más que "se sepa dónde empieza pero no dónde termina", como explica en su poema.

—Está clarísimo dónde empieza pero siempre puede irse una cuadrita más allá. Todos los que vivimos de este lado nos sentimos parte de Villa Mitre, mas allá de que por catastro no lo sea.

Una anécdota

Dicen que en un Regatta entraban diez amigos (¡y a veces más!).

Eso se lee en el poema de Luciano. Y el tricolor explica de qué se trata.

—Un amigo tenía un Regatta con el hermano, cuando ninguno de nosotros tenía auto, y lo anduvimos por todos lados. Después de escribir el texto, un chico me escribió porque ellos también tenían un Regatta en el barrio y también llegaron a meter más de diez personas. Increíble.

Lugares

Para Luciano la plaza, las cinco esquinas y el acceso por la avenida Falucho son los tres lugares más emblemáticos que tiene Villa Mitre. Por su historia, su función y su valor.

—Me pasaba un mes entero sin salir del barrio, no hay necesidad de recurrir al centro, porque todo lo que se necesita está acá.

Y cuando le preguntan por un lugar en otro lugar, Luciano elige la Universidad Nacional del Sur. Es que ahí aprendió mucho e incluso escribió sobre su amado Villa Mitre.

