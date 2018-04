Una jueza convalidó el despido de dos trabajadores que "piropearon" a una mujer

Una jueza laboral de Chaco consideró justificado el despido por parte de una empresa de dos empleados, quienes realizaban reparto en la vía pública y una mujer los denunció públicamente en Facebook luego que le dijeran piropos ofensivos.

El fallo fue resuelto por la magistrada Elmira Patricia Bustos, titular del Juzgado Laboral Nº 4, quien calificó como legítima la decisión de la firma.

Por su parte, los trabajadores habían impulsado una demanda para que la compañía los indemnice por "despido sin causa".

El hecho en cuestión se produjo el 5 de noviembre de 2014, cuando los dos empleados estaban entregando mercadería a un cliente en Mitre y Lavalle, de Chaco.

"Estos dos tipos de esta empresa T son unos irrespetuosos, maleducados y asquerosos. En su horario de trabajo se dan el lujo de "alagar" (sic) a las mujeres de la vía pública diciendo cosas como "que hermosa que sos p...", "no sabés lo que te haría", "te invito a dormir conmigo", etc. Realmente son una molestia. Da bronca e impotencia que sean así y que nadie haga nada. Siempre lo mismo no podemos salir a la calle tranquilas por gente como ésta. Hasta dónde vamos a llegar y repito nadie hace nada. Por eso me tomé la molestia de sacarles fotos y subirlas. Por favor difundan”, escribió en ese momento la víctima en su cuenta de la red social.

La empresa tomó conocimiento de la situación a través de comentarios y se contactó con la mujer, quien comentó a los responsables lo sucedido y accedió a declararlo ante un escribano.

En el telegrama de despido se les indicó que la medida se tomaba “por incumplimiento del deber de probidad, moralidad y buena fe, que trasciende su ámbito personal, afectando el prestigio y la imagen pública de la firma”.

La jueza indicó en la resolución que “entiendo que lo que en una época pudo ser consentido, tolerado y hasta visto con cierta convalidación social, incluso como parte del folklore nacional, como un elemento más de un sistema patriarcal, que dejaba más o menos explícito el ejercicio del poder por parte del sexo masculino, hoy se ha revertido y la mujer se alzó contra un sistema que la cosificaba y la colocaba en una relación desigual de poder”.

Agregó que “sobre la gravedad de estas palabras de afrenta a la dignidad de la denunciante y asimismo la mácula que recae sobre la empresa, por ser proferidas en tiempo y en razón del trabajo, con el camión con el logo de la empresa, debo otorgarle máxima gravedad porque pone el nombre de la empleadora en situación de desprestigio a raíz de un hecho que hoy adquiere gravedad superlativa”.

Recientemente legisladores bonaerenses -incluido el vicegobernador Daniel Salvador y una diputada de la Sexta Sección, Anahí Bilbao- presentaron un proyecto de ley que apunta a erradicar el acoso callejero, el cual contempla multas de 4.000 a 8.000 pesos para quienes incurran en este tipo de prácticas.