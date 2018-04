Familiares de víctimas del tránsito y la inseguridad marcharon en el centro de Bahía

Familiares y amigos de víctimas del tránsito y la inseguridad marcharon esta mañana en el centro de Bahía Blanca pidiendo justicia.

La marcha fue convocada por los papás de Facundo Saccoccia, un nene de 17 años que murió tras chocar su moto con un conductor alcoholizado.

"Realizaremos marchas todos los días si es necesario", expresó su mamá, Andrea. Es que la familia reclama que Alexis Sturzenegger, que manejaba con más del doble de lo permitido de alcohol en sangre, sea detenido de manera preventiva.

"Seguiremos luchando como familia hasta el final para lograr justicia. Todos los días son muy duros", agregó.

La acompañó Marcela Morini, mamá de Matías Streitenberger (otra víctima del tránsito): "Hacen falta más controles, más seguridad y cambios en la Justicia. Es un llamado de atención a los políticos de todos los partidos políticos que gobiernan la ciudad".

A Matías, que tenía 18 años, lo atropelló Galo Ochoa en el último Año Nuevo. También iba alcoholizado.

También estuvo Claudia Arbilla, la hermana de Sandra, la mujer asesinada a cuchillazos en una verdulería hace más de 2 meses.

"No se me va de la cabeza imaginarme la situación que vivió. Me da mucha bronca saber que no está él o la que le hizo eso. Pasaron 2 meses y no sabemos nada. No estoy tranquila. Estoy como traumada pero por más psicóloga que tenga el dolor lo llevo adentro", le expresó a La Nueva..

Por su parte María, la mamá de Agustina Bustos, la chica asesinada en el Ricci la semana pasada, también participó de la movilización.

"Yo solo quiero que se sepa quién le hizo mal a mi bebé. Que el que le hizo eso a mi hija esté preso. No la puedo ver más y no la puedo cuidar más", lamentó entre lágrimas.

"No sé cómo estoy de pie. Estoy seguramente porque es mi hija y porque necesito que se sepa quién le hizo esto a mi bebé", insistió.

El viernes a las 20 se realizará una "marcha de la luz" alrededor de la plaza Rivadavia.

Desde la organización instaron a que "sea en silencio y en pazo por los que ya no están, por los que extrañamos y por todos los vecinos de la ciudad".

Piden llevar una vela e ir sin banderas políticas.