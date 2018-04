Guido Canella: "Ganar acá iba a ser muy difícil, por eso valoramos el triunfo"

La quinta fecha del básquetbol local de segunda división acabó con el invicto de dos de los equipos participantes y dejó tres punteros.

En el Pedro Sánchez, Los Andes derrotó a Velocidad y Resistencia por 83 a 76 y se sumó al lote de arriba.

Al conjunto puntaltense lo dirigió Mauro Sacomani de manera interina, mientras que Juan Sergio Palumbo, que ya arregló su vínculo con el club, comenzará mañana a entrenar y debutará el viernes.

Mientras que Argentino ganó con claridad ante Sportivo -el otro que llegaba sin derrotas-, al vencerlo en el Ardubilio Severini por 86 a 56.

Además, en cancha de Barracas, Altense le ganó a Deportivo Whitense por 66 a 55.

En el Puerto, Comercial sumó su primera victoria al derrotar a Pacífico por 67 a 60.

Por último, en el Raúl y Néstor Barral, Independiente venció a Barracas por 95 a 74.

Fecha libre tuvo La Falda.

"Ganar acá iba a ser muy difícil, por eso valoramos el triunfo. Velocidad tiene jugadores muy interesantes que a varios no los conocía, son chicos que llegaron de otros clubes con mucha actitud y que se pasan bien la pelota, por algo está arriba", rescató Guido Canella, ala centro de Los Andes.

El partido tuvo los mejores pasajes de puro básquetbol en el 1ºC, cuando Agalupe dominó el juego interior (4-5 t2) y el ingreso de Congos (2-3 t3) niveló para el dueño de casa.

Fue Velocidad, quien cerró mejor el cuarto inicial, el que abrió con todo el 2ºC de la mano de Alan Lera (6 asistencias en el 1T), sellando un parcial de 14-0 para escapar 39-27 a 7m25 del ET.

La visita limó la diferencia porque el equipo de Piccinini no pudo sostener el ritmo y porque Sacomani calibró su mira, anotando 2-3 a distancia.

"Tenemos una pintura bastante interesante y sabemos que cuando se nos cierran, contamos con tiradores. A eso estamos jugando, a meter la bola abajo y generar desde ahí", analizó Canella.

De regreso, quien impuso condiciones fue el elenco puntaltense.

Canella comenzó a ganar en el tablero ajeno (terminó con 6 ofensivos), engranó Baier y Sacomani le añadió un par de ataques rápidos a su repertorio. Conclusión: Los Andes logró seis tantos de luz (52-58) a 4m40 del 3ºC.

Pese a perder un rato largo a Agalupe, por un golpe tras chocar con Bisterfeld, la visita no titubeó y empezó a seleccionar mejor los tiros ante un Velocidad que con el correr de los minutos fue forzando cada vez más sus situaciones de ataque.

Un par de recuperos en media cancha y un triple de Lera estiraron la esperanza local, aunque Coronel clavó un triplazo a 20s que selló la victoria visitante: 76-83.

"No me había dado cuenta que estaba Juan (Palumbo) en la cancha. Es un excelente técnico, siempre me gustó cómo dirige por más que nunca lo tuve y me pone muy contento que haya arreglado él. Desde el primer día de entrenamiento apostamos al ascenso. Tuvimos nuestras cosas en el club, que ya son pasado. Le agradezco a Mauro Sacomani que se haya hecho cargo del equipo en este momento, eso se valora muchísimo. Ahora, con técnico nuevo, las mejores expectativas; tiene antecedentes hermosos, así que ojalá siga cumpliendo con nosotros", completó Canella.

Esta es la síntesis

Velocidad (76): T. López Hoyos 5, A. Lera 13, F. Vasconcelo 3, N. Diez 7, C. Bisterfeld 14 (Fi); C. Stegmann 4, F. Congos 13, L. Vecchi 5, M. Fornetti 12, I. Fernández 0 y L. Pirul 0. DT: Fabricio Piccinini.

Los Andes (83): I. Sella 5, J. P. Coronel 8, M. Sacomani 24, G. Canella 23, D. Agalupe 16 (Fi); E. Waigel 0, J. Ordieres 0, A. Ríos 0, B. Baier 6 y F. Parra 1. DT: Mauro Sacomani.

Cuartos: Velocidad, 25-27, 48-44 y 61-66.

Tiros libres: Velocidad, 11-14 y Los Andes, 12-27.

Cinco faltas: ningún jugador llegó al límite.

Árbitros: Alejandro Ramallo y Mariano Enrique.

Estadio: Pero Sánchez.

Posiciones

Así está la tabla: 1º) Los Andes, Velocidad y Argentino, 9 puntos; 4º) Altense, 8; 5º) Sportivo e Independiente, 7; 7º) Pacífico, 6; 8º) Barracas y Comercial, 5; 10º) La Falda, 4; y 11º) Whitense, 3.

Próxima fecha

El viernes se medirán, por la sexta jornada, Barracas-Comercial, Los Andes-Independiente, Sportivo-Velocidad, Whitense-Argentino y La Falda-Altense. Libre tendrá Pacífico.

Adelanto en Primera

Por un pedido especial, ya que desde el viernes disputará el Final Four del Provincial de Clubes en Pergamino, Estrella adelantará su cotejo ante Liniers para mañana a las 20:45 en el Luis Álvarez. Dirigirán Eduardo Ferreyra y Mauro Reyes.

El resto de la quinta fecha irá el jueves: Olimpo-Napostá, Alem-Villa Mitre, Bahiense-San Lorenzo, Estudiantes-Pueyrredón y 9 de Julio-El Nacional.

Posiciones: 1°) Liniers, 10 puntos; 2°) Bahiense, Pueyrredón y Villa Mitre, 9; 5°) Estudiantes y Estrella, 8; 7°) Napostá y El Nacional, 7; 9°) L.N. Alem y San Lorenzo, 6; 11°) Olimpo, 6 y 12º) 9 de Julio, 5.