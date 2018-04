Video: el insólito penal que Pitana le dio a Chacarita

El árbitro Néstor Pitana cobró anoche un insólito penal para Chacarita en el partido contra Estudiantes de La Plata que se disputó en el estadio de Quilmes y marcó el cierre de la 22ª jornada de la Superliga.

Daniel Sappa, arquero del Pincha, recibió un pase con la pelota cerca de un metro fuera del campo de juego, pero despejó igual. La pelota le quedó a Mauro Matos y el juez de línea Hernán Maidana no cobró córner para la visita.

¡INSÓLITO! REPASA LA GRAN POLÉMICA DE LA FECHA#SuperligaxFOX - El balón había salido cerca de un metro, el juez de línea no le avisó a Pitana, la jugada continuó y terminó en penal para Chacarita. pic.twitter.com/qZoDdF8lNV — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 10 de abril de 2018

El árbitro que representará a la Argentina en el Mundial de Rusia 2018 dejó seguir y luego cobró una polémica mano en el área de Leandro Desábato.

Ocurrió a los 13 minutos del primer tiempo. Y Mauro Matos cambió el penal por gol.

Chacarita se impuso por 2-0. El otro tanto fue anotado por Nahuel Menéndez en el segundo tiempo.

Los tres puntos no le permitieron a Chacarita salir del último lugar de la tabla de promedios, aunque a su favor cuenta con el hecho de no dividir con los otros equipos con los que pelea por no descender (Arsenal es el único que ya perdió la categoría).

Por su parte, Estudiantes salió de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, en la que ocupaba el undécimo y último puesto, desplazado por Defensa y Justicia, que a igual diferencia de gol, tiene más cantidad de tantos a favor (32-30 contra 22-20).

Pitana y Maidana irán junto a Juan Pablo Belatti al Mundial. (TN, Télam, superdeportivo.elonce.com y La Nueva.)