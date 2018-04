Gioja no reconoció a Barrionuevo como interventor: "Hay una clara intromisión de Macri"

El presidente del PJ José Luis Gioja aseguró esta tarde que no reconoce como interventor del Partido Justicialista a Luis Barrionuevo, al tiempo que negó haberse "atrincherado" en la sede de la calle Matheu como advirtió el gastronómico.

"La verdad es que no me suena [que Barrionuevo sea el interventor], al presidente lo elige el afiliado, a nosotros nos eligieron los afiliados en una lista de unidad. Hemos normalizado distritos como Jujuy, Mendoza, Misiones y Santa Fe, no entendemos el por qué de esto", sostuvo Gioja en declaraciones a la prensa en la puerta de la sede del PJ, luego de que el gastronómico se retirara del lugar.

Al hacer referencia a por qué no reconoció a Barrionuevo como interventor, señaló que la resolución judicial "no dice el documento" de identidad de Barrionuevo; que el dirigente gremial "está afiliado a un partido provincial de Catamarca" y que además este miércoles a las 7:30 "va a haber una apelación" al fallo que dispuso la intervención.

A su vez, negó las palabras de Barrionuevo acerca de que no lo quiso recibir y se "atrincheró" en una oficina del edificio de la calle Matheu: "Lo hice pasar, preguntenlé a él", señaló.

Por último, Gioja denunció que el presidente Mauricio Macri está detrás del fallo de María Servini de Cubría: "Creemos que hay una clara intromisión del señor Macri y sus colaboradores en el PJ", afirmó. (NA)