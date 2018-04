Actrices, legisladoras y periodistas respaldaron la despenalización del aborto en las redes

Actrices, legisladoras, periodistas y conductores coparon las redes sociales para respaldar, a través de los hashtags #AbortoLegalYa y #Yovotoaborto el proyecto de ley para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo que comenzó a debatirse hoy en la Cámara de Diputados.

Los más de 25.000 tweets que al mediodía tenía #AbortoLegalYa dejaban desdibujado a los que elegían #Provida y así la campaña para la despenalización se convertía en uno de los temas del día.

Mientras en una audiencia que se realizaba en el anexo de la Cámara, Griselda Siciliani, Verónica Llinás y Carla Peterson exponían su posición a favor del aborto, desde las redes también salieron a sumar su apoyo Julieta Díaz, Brenda Gandini y Florencia de la V, entre otras.

"Llegó el día! #AbortoLegalSeguroYGratuitoYa", escribió en cuenta de Twitter la actriz Julieta Ortega junto a una foto en la que se la ve con el pañuelo verde de la Campaña para Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.

Dolores Fonzi, otra de las que se pronunció a favor de la despenalización, dijo "Llegó el día! Es ahora. Somos muchas y estamos organizadas".

Myriam Bregman, legisladora porteña por el PTS/Frente de Izquierda dijo: "No queremos que se transforme en un simposio de ideas: queremos que se debata concretamente cómo llegamos a que las mujeres no mueran más ni queden con lesiones".

Por su parte, la actriz Muriel Santa Ana escribió: "Diputadas y diputados, tengan un poco de DECENCIA y no miren para otro lado. Somos muchas y somos fuertes. Y no vamos a parar".

El dibujante Tute publicó una viñeta de un hombre que dice: "La discusión sobre el aborto legal no debe ser moral sino política y social. El aborto legal y gratuito es para que dejen de morir mujeres en la clandestinidad".

"Nos vemos en la calle. ¡En el horario que puedan pasen por el Congreso! Habrá actividades todo el día y hay que bancar. A la tarde exponen los pro vida, identifíquense con algo verde, lo que sea si van a la tarde. ¡Vamos que sale!", tuiteó la actriz Virginia Godoy, conocida como "Señorita Bimbo".

Nos vemos en la calle. En el horario que puedan pasen x el Congreso! Habrá actividades todo el día y hay que bancar. A la tarde exponen los pro vida, identifíquense con algo verde lo que sea si van a la tarde. Vamos que sale! 💚 — Señorita Bimbo (@srtaBimbo) 10 de abril de 2018

La periodista Angela Lerena posteó "Las mujeres no necesitamos permiso de la sociedad para decidir sobre nuestro cuerpo. Lo hacemos todos los días. Lo que necesitamos es que decidir".

En la misma línea, su colega Florencia Etcheves escribió "el aborto por causales es legal en Argentina. Hoy no se empieza a debatir aborto sí o aborto no. Hoy se empieza a debatir aborto legal Vs. Aborto clandestino. Yo estoy a favor del #AbortoLegalYa".

El aborto por causales es legal en Argentina. Hoy no se empieza a debatir ABORTO SÍ O ABORTO NO. Hoy se empieza a debatir ABORTO LEGAL VS ABORTO CLANDESTINO. Yo estoy a favor del #AbortoLegalYa — Florencia (@fetcheves) 10 de abril de 2018

La actriz y conductora Flor de la Ve arengó a través de su cuenta "Atenti: hoy de 19 a 20 las actrices argentinas invitamos a gritar en las redes #AbortoLegalYa ¡Sumate! Si pueden le dan RT? ¡Muchas gracias!"

Dalma Maradona y el conductor Jorge Rial también escribieron en sus cuentas la consigna "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir". (Télam)