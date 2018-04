Los detalles de la exitosa serie sobre Sandro en la que participó la actriz bahiense Lucía Catá Scorolli

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Los números que logró Sandro de América, La Serie sorprendieron a unos cuantos y confirmaron que el formato tradicional de novela no va más.

Quedó claro que lo que viene en la TV son series de entre 8 y 14 capítulos, que luego puedan ser tranquilamente exportables a los formatos por streaming y a los nuevos formatos digitales.

Con la dirección de Israel Adrián Caetano, presentó trece episodios que cuentan la vida del reconocido y querido cantautor Roberto Sánchez.

Más de 85.400 tweets

Logró el 52,4 por ciento de share y un pico de 16,4 puntos de rating.

El ciclo se convirtió en lo más visto de la televisión en lo que va de 2018. Y en cada emisión la serie se ubicó en el puesto número 1 en el ranking del día de programas de los cinco canales.

Desde su estreno acumuló más de 3 millones de vistas. En Telefe.com ingresaron más de 545.000 personas.

Asimismo, acumuló más de 85.400 tweets y más de 28 millones de impresiones. El hashtag #SandroLaSerie o #Sandro fueron Tendencia (TT) en Twitter Arg. en cada emisión.

Ella está feliz

Para saber un poco más de este éxito charlamos con la modelo y actriz bahiense Lucía Catá Scorolli, quien accedió tras pasar el casting para interpretar a Carolina, la secretaria, en uno de los capítulos.

"Todo sirve para seguir creyendo en mi misma y para seguir trabajando. Por supuesto que después de esta serie hay mucha más gente que me conoce y que se interesó en mi trabajo", explicó Lucía desde Buenos Aires.

—¿Te gustó participar de un capítulo en la TV?

—Me gustó porque el director (Israel Caetano) te deja improvisar bastante, es como muy teatral, distinto a una novela tradicional en donde todo ya está pautado.

El trabajo que hizo en Bahía le sirvió para generar una buena base y encarar la vida en Buenos Aires de otra manera.

"Bahía me sirvió muchísimo para estar acá. No sólo con lo que aprendí de teatro, sino también con todo lo que es modelar, porque realmente trabajé muchísimo. Hay muchas modelos bahienses trabajando en Buenos Aires y en el exterior", explicó Lucía.

—¿Qué secreto le recomendarías a alguien para progresar en este ambiente?

—Intento trabajar mucho el tema de la autoestima. Puedo decir que por momentos me encanta sentirme bella y sana. Creo que pasa mucho por la actitud que uno le ponga. Podés tener lo que quieras, pero si no tenés actitud es difícil impactar. Creo que es algo que se logra con el tiempo.

Su pasado en Bahía y su formación con tan sólo 21 años

Estudió actuación en la Escuela de Teatro de Bahía Blanca y comedia musical en la escuela de Mariela Bedini. Fue a teatro independiente con varios profesores bahienses y luego se fue a Buenos Aires.

"Me llamaron desde la agencia Multitalent para que trabajara con ellos. Por esa razón tuve que mudarme a Buenos Aires. En Bahía hice muchos desfiles y la verdad que estaba muy bien. Pero fui a probar a Buenos Aires y por suerte quedé elegida", aclaró Scorolli.

Su trabajo consiste en participar de los casting que la agencia le comunica.

Aquella vez en la que charló con una bola de pool

"Una vez fui a un casting que fue extraño. Cuando luego vos ves la publicidad es distinto a lo que creías que te pedían. A mi me dijeron que haga de cuenta que estaba en una fiesta en donde un grupo de amigos estaban disfrazados de bolas de pool. Yo tenía que imaginarme que había un chico vestido de bocha de pool que venía y me chamuyaba. A partir de ahí tenía que decirles algunos chistes. Después vi la publicidad en la tele y no lo podía creer", contó Lucía.

Fue a un casting en el que sólo necesitaban una silueta

"Hay una que salió hace poco que es sobre una bebida deportiva. Una chica le iba a comprar una botella a un kiosquero mayor que comenzaba a recordar algunas cosas de cuando era joven y en el club estaban todo el día. Yo pensaba que me había ido súper bien y al final no quedé. Yo dejé todo en el casting, pero en la publicidad final mi personaje ni se veía, era tan sólo una silueta. Uno nunca sabe qué es lo que el director quiere y está pidiendo", recordó Lucía.

—¿Te gustaría ser influencer?

—Sinceramente me gustaría, me divierte, pero siento que no es parte de mi naturaleza. Me cuesta mucho tener todo el tiempo el celular encima, así que imaginate.