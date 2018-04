Federal A: a Cocciarini y Medero los une la música de la ciudad

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Agustín Cocciarini, volante de Villa Mitre y su rutina camino a la cancha: “Voy escuchando Luceros El Ojo Daltónico. Pero una vez que llego al vestuario -cuenta- suena cumbia o reggaetón. Todavía no logré imponer Luceros, aunque, de a poco, se los hago escuchar a algunos”.

-Sabemos de tu gusto por esta banda bahiense, imagino que sabés quién dirige a Chaco.

-No, la verdad que no...

-Medero, ¿Te suena?

-Ja, ja... Ahora que me nombras a la banda, sí: “¡Golazo de Medero contra Platense!”

Luis Medero es el DT de Chaco For Ever, rival de Villa Mitre (a las 16) por el partido de ida de la segunda fase de la Reválida del Federal A, que será dirigido por Lucas Novelli Sanz.

Medero fue también defensor de Boca, quien le anotó un gol a Platense (el único en su paso por el xeneize) y el mismo que motivó al relator Marcelo Araujo a dejar de transmitir el partido ("Si lo hacés me voy", había adelantado segundos antes).

Unos años después, esa situación terminó como símbolo de la canción más representativa de Luceros (NdR: El último poeta maldito), la ascendente banda de rock de nuestra ciudad, de la cual es fiel seguidor Agustín con su grupo de amigos.

-Si mañana (por hoy) hacés un gol vos, tal vez te hacen un tema... (NdR: sólo marco un tanto por el Federal A en más de 100 partidos).

-Ojalá... ¿Qué te parece? ¡Me muero! Es una banda que sigo mucho con mis amigos, que en Bahía se hizo muy conocida y ahora está tocando en Buenos Aires. Varios de mis amigos con los que vamos a los recitales van a la cancha; les voy a contar.

El tricolor comenzará a desandar hoy los playoffs que tendrán como premio el segundo ascenso que otorga el certamen a la B Nacional.

"La verdad es que el sueño de ascender está desde que arrancamos. Tenemos muchas ganas de llevar al club a una categoría más; se lo merece", admitió, sin vueltas, el volante de la Villa.

Al mismo tiempo, se mostró cauteloso.

"Tenemos que ir partido a partido, sin adelantarnos a nada. Tenemos un rival duro y con un viaje largo", avisó.

Luego de un mal arranque de año, el tricolor logró sumar un empate ante Gimnasia, en Mendoza (2-2), y su primer triunfo de 2018 (3-1 ante Desamparados).

"Nos pusimos como objetivo hacer un buen papel en esos últimos partidos para levantar en lo anímico. Volver a ganar de local -admitió-fue muy importante, llegamos a los cruces con otro envión".

-¿Es bueno empezar acá?

-A mí me hubiera gustado arrancar en Chaco, para definir de local, con nuestra gente. Nosotros tenemos una localía fuerte, nos hacemos respetar, la gente llena la cancha y eso es un plus. Pero son 180 minutos. Sabemos lo que tenemos y jugamos de igual a igual en todas las canchas. No hay que desesperarse.

Formaciones:

-Villa Mitre: Tavoliere; Dietrich, L. García, H. González, A. Domínguez; Chavarri, Cocciarini, Saucedo o Zelaya, Ovando; Tunessi y Herrera. DT: C. Domizi.

-Chaco For Ever: Canuto; J. Calderón, M. Cabrera, Russo, E. Díaz; O. Gómez, O. Ramírez; Magno, Sciorilli, De Souza; L. Rivero. DT: L. Medero.

Antecedente cercano

El choque Villa Mitre-Chaco For Ever registra dos antecedentes, en un cruce de playoffs en la temporada 2017. En la ida (24 de mayo) ganó el chaqueño 2-1 y en la vuelta (28 de mayo) triunfó el tricolor 2-0, con un doblete de Fabián Dauwalder.

El dato

En la fase pasada, For Ever registró 2 partidos ganados, 1 empatado y 5 perdidos (2 de local). Lo curioso: no marcó goles de visitante.