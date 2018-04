La Cámara de Comercio se mostró a favor del débito obligatorio, pero...

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

"En momentos en que la Cámara de Comercio de Bahía Blanca lucha contra la venta ilegal y las condiciones desiguales que perjudican a quienes operan en blanco, por supuesto que estamos a favor de esta norma que obliga a los comercios a cobrar con débito o crédito", afirmó ayer el titular local de esa entidad, Martín Garmendia.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el año pasado, había dado plazo hasta el 31 de marzo de 2018 para que todos los locales comerciales y profesionales tengan su posnet. Es decir, desde hoy rige la obligación.

"Ya en su momento lo había dicho el ahora ex titular de la AFIP, Alberto Abad: 'el que avisa no traiciona'", expresó Garmendia.

"No obstante --agregó-- también es cierto que junto con esta medida debería venir una reforma impositiva importante, porque es un momento muy sensible para el comercio pequeño y mediano, por los aumentos de tarifas y la cantidad de tributos existentes. Necesitamos que se alivie un poco esa mochila fiscal".

El dirigente consideró que la disposición se puede cumplir en la mayoría del comercio bahiense, aunque matizó: "En Bahía vemos que se han desarrollado centros comerciales importantes en diferentes barrios, como en las calles principales de Villa Rosas, Villa Mitre, Bella Vista o el Noroeste. Ojalá todos los comercios puedan estar a tono".

La medida de la AFIP no solo alcanza a los comercios sino también a profesionales, centros de salud, culturales o de entretenimiento y monotributistas que tendrán que cumplir con esa obligación, lo que le permitirá al organismo un mejor control tributario.

En cambio, la normativa no alcanza a aquellas personas cuya actividad se desarrolle en localidades de menos de mil habitantes y a las operaciones inferiores a los 10 pesos.

Desde el organismo recaudador se indicó que este sistema permitirá hacer efectivos los beneficios de descuentos para los jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales que paguen a través de la tarjeta de débito.

El ingreso a este esquema fue progresivo. A fines de abril de 2017 estuvieron obligados los comercios, mayoristas o minoristas, hoteles y restaurantes, con ingresos mayores o iguales a 4 millones de pesos. En la resolución estaba contemplado que los monotributistas que instalaran el posnet no tendrían costo por el alquiler del dispositivo durante dos años y tampoco deberían afrontar los costos de las transacciones.