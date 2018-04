Tradicionalistas reclaman que no se impidan las jineteadas en Bahía Blanca

Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

Referentes de varios centros tradicionalistas bahienses y de la región se presentarán en el Concejo Deliberante el martes que viene para dar a conocer detalles de su actividad y exponer su punto de vista para seguir organizando jineteadas en nuestra ciudad.

La novedad trascendió horas atrás cuando referentes del tradicionalismo se acercaron al recinto de Sarmiento 12 para pedir una reunión con el edil Gustavo Mandará (PJ-Cumplir), que hace dos semanas, tras un reclamo de asociaciones proteccionistas que se oponen a las jineteadas, había presentado un proyecto pidiendo la suspensión de la que se iba a concretar en la FISA el domingo pasado.

Horas después, tras analizar algunas leyes provinciales, el intendente Héctor Gay le pidió a los responsables de la organización de la FISA la suspensión de la actividad y más tarde se anunció su cancelación.

A partir de ese momento, quienes impulsan ese tipo de festivales se manifestaron para poder seguir realizándolos.

“La idea de juntarnos con Mandará y otro concejales es para hacerles conocer que hay legislación que nos habilita e impide suspender las jineteadas. Y sobre todo que se escuche nuestro punto de vista para que no solo se hable de lo que piensan los proteccionistas”, dijo Cristian Ramírez, uno de los impulsores del encuentro.

Luego se lamentó de que se trate a los tradicionalistas de “torturadores de animales” y manifestó que las actividades están enmarcadas dentro de la legislación argentina.

“Las jineteadas están permitidas y son reguladas por la ley 10.748, en la cual se establecen varias pautas para evitar el maltrato animal”, explicó.

En uno de sus puntos se afirma que se prohíbe el uso de “elementos o prácticas crueles para estimular la bravura o peligrosidad del potro” y en otro que todas las actividades deben realizarse a beneficio de entidades de bien público.

En cuanto al uso de elementos como rebenques o espuelas, Ramírez argumentó que en el caso del rebenque cumple una función de ayudar a mantener el equilibrio del jinete y que las espuelas no se clavan en el animal como muchas veces se afirma.

“Hay jurados que revisan que las espuelas no puedan producir cortes y que solamente se usen como un objeto de agarre adicional. Si tienen puntas o no giran como deben hacerlo, los propios jurados no las permiten”, contó.

En otro tramo de la charla señaló que van a llevar esos elementos al cuerpo deliberativo para que los concejales puedan verlos.

“Es una pena que la gente desconozca o no se le enseñe sobre las tradiciones, por eso mi idea es mostrar lo que hacemos para que después se saquen las conclusiones", afirmó.

Legisladores con miradas distintas

El debate sobre las jineteadas ha llevado a los legisladores a tener diferentes proyectos de ley, tanto para declararlas un deporte nacional, como para prohibirlas por considerar que se maltrata a los animales.

En enero del año pasado, los diputados Nicolás Massot y Javier Pretto presentaron un proyecto para resguardar las tradiciones en el cual se contempla la realización de jineteadas.

Al mismo tiempo, otros diputados presentaron iniciativas para prohibirlas, aunque hasta el momento no hubo avances concretos.