Alcohol al volante: suma adhesiones la tolerancia cero en Bahía Blanca

Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

Espacios políticos, familiares de víctimas y referentes de la ciudad se manifestaron a favor de prohibir el consumo de alcohol en conductores y modificar la ley provincial 13.927, que establece que una persona puede manejar en caso de no superar los 0,5 gramos de alcohol en sangre si circula en auto o los 0,2 gramos si transita en moto.

Las muertes este año de los jóvenes Matías Streitenberger y Facundo Saccoccia, ambos embestidos por borrachos al volante, parecen haber generado el consenso en casi todas las fuerzas políticas locales y referentes sociales, aunque en la mayoría de las opiniones se destaca que con establecer la tolerancia cero no alcanzará para mejorar la situación local.

En líneas generales, las opiniones se volcaron a afirmar que la medida debe ir acompañada de campañas de prevención, un incremento en los controles de tránsito, mientras que los familiares de las víctimas reclamaron por penas ejemplificadoras para quienes conducen en estado de ebriedad.

El debate sobre el tema comenzó tras el informe publicado el domingo pasado por “La Nueva.” en el cual se dio a conocer que en los últimos dos años hubo una reducción de casi el 75% en la cantidad de controles de alcoholemia por parte del Municipio.

El lunes, en diálogo con LU2 Radio Bahía Blanca, la intendente interina Laura Biondini opinó que no se debería permitir la ingesta de alcohol en conductores.

“En lo personal creo que debe ser así, al igual que lo prevé la ley para quienes conducen un vehículo de transporte de pasajeros”, dijo en referencia a quienes tienen categoría de conductores profesionales.

El senador bonaerense Federico Susbielles (Unidad Ciudadana) presentó en las últimas horas un proyecto de ley para modificar las normas actuales e implementar la tolerancia cero en toda la Provincia de Buenos Aires.

“Es necesaria una respuesta contundente para seguir evitando que se trunquen vidas y sueños”, dijo el bahiense a través de la red social Twitter.

Al mismo tiempo mencionó el dato dado a conocer por este diario y la reducción de casi 900 controles de alcoholemia si se compara el primer trimestre de 2017 con el mismo periodo de 2018.

“En Bahía, casi 900 controles de alcoholemia menos en el primer trimestre. Hay recortes peligrosos”, dijo. Al mismo tiempo “llamo a una urgente reflexión al intendente Héctor Gay y a su equipo de trabajo”.

A pesar de ser consultados por el tema, concejales y funcionarios de Cambiemos prefirieron no responder al pedido de este diario.

Qué piensan los familiares de las víctimas

Santiago Saccoccia, padre de Facundo, el chico de 17 años que murió tras ser embestido por Alexis Sturzenegger en Rafael Obligado al 4100 el 10 de marzo, se manifestó a favor de prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en conductores.

Y también se refirió a las penas que surgen de la ley: “Que se modifiquen las penas y que haya castigos severos y ejemplares como para que la gente lo piense dos veces”.

Luego se mostró preocupado por la reducción de los controles municipales y mencionó que “todo el debate no servirá de nada si la Municipalidad disminuye o deja de realizar tests de alcoholemía”.

Marcela Morini, mamá de Matías Streitenberger, el joven de 19 años atropellado por Galo Ochoa la noche de Año Nuevo, dijo que está a favor de todo proyecto de tolerancia cero. “Ya tendría que estar en vigencia ¿Cuál es la duda en implementar esta medida?”, se preguntó

“El problema es que la ley carece de utilidad y no protege a los ciudadanos si no es acompañada e implementada con políticas de prevención y educación. ¿De qué sirve la ley si los controles no son más y más exhaustivos?”, señaló.

También se quejó de que en Bahía no dejan de ocurrir accidentes originados por conductores alcoholizados.

“Y no sabemos si solo alcoholizados, porque pueden negarse a los análisis de sangre u orina en donde se podría detectar otro tipo de sustancia toxica, aun habiendo victimas muertas de por medio”, explicó.

“Matías Streitenberger hizo visible a Galo Ochoa, Facundo Saccoccia a Alexis Sturzenegger, cuando deberían haber sido las autoridades quienes los detectasen antes de que una muerte de estas vidas sanas jóvenes ponga en evidencia a estos inadaptados sociales”, expresó.

Desde Estrellas Amarillas, Nora Tortello dijo estar completamente de acuerdo con la tolerancia cero y opinó que tendría un impacto positivo en los índices de accidentología.

“Sabemos que en este momento no hay controles por los familiares de las víctimas. Hay cosas que no están bien y no sabemos por qué. Lo único cierto es que en esta gestión los choques protagonizados por borrachos se repiten todos los días”, dijo Tortello.

Por último recordó que promovieron un proyecto de ordenanza para crear una oficina de asistencia a las víctimas de accidentes de tránsito. El proyecto fue aprobado por el Concejo Deliberante por unanimidad el año pasado pero nunca se puso en marcha.

“Hay una importante ausencia del Estado en este momento y es lamentable el tiempo que se está perdiendo, porque nos está costando la vida de nuestros hijos, de nuestro futuro”, manifestó.



La oposición en el Concejo, a favor de la medida

El concejal Marcelo Feliú (PJ-Cumplir) está de acuerdo con la legislación que disponga la tolerancia cero “porque el alcohol al volante mata”.

“Es sabido que la presencia de alcohol en quienes conducen es una de las principales causas de los accidentes de tránsito, muchas veces con consecuencias fatales”, dijo.

Y recordó que se había avanzado a nivel nacional y provincial con medias sanciones legislativas pero finalmente no prosperaron.

“Esperemos que se pueda crear más conciencia y se avance con no admitir que el que maneje haya ingerido alcohol, por mínimo que sea. Igualmente, de nada servirá que tengamos la mejor norma si no existe educación orientada a la prevención y los debidos controles y sanciones que hagan de la prohibición una realidad”, agregó.

Para finalizar mencionó que “es preocupante la disminución de controles que se han constatado y reconocido en nuestra ciudad”.

“Las verificaciones y controles aleatorios de alcoholemia y drogas a los conductores son esenciales para salvar vidas, dado que a mayor control menor es el índice de siniestros”, afirmó.

Carlos Quiroga (Unidad Ciudadana) opinó que la tolerancia cero “nos parece un proyecto estupendo y apunta a generar un cambio cultural imprescindible. Hay provincias que ya han tomado estas medidas y han mejorado las estadísticas de tránsito”.

No obstante, se mostró preocupado por la menor cantidad de controles de alcoholemia y anticipó que en las próximas horas presentarán un pedido de informes.

“Queremos saber por qué se hicieron 1.000 operativos menos este año. Creemos que es por el ajuste brutal que se viene realizando en la comuna, pero nos gustaría que nos den respuestas concretas”, explicó.

Fuerte caída de los controles de tránsito

Una semana atrás “La Nueva.” hizo un relevamiento de los controles de alcoholemia tomando datos del portal municipal Gobierno Abierto para conocer si realmente existió una baja en los operativos de tránsito.

Se detectó que desde el 1 de enero hasta el 18 de marzo pasado se habían realizado 1.347 controles, lo que arroja unos 17 tests por día. De esa cantidad, 85 (un 6,3%) dieron positivos.

En el mismo periodo de 2017 se habían concretado 2.232 controles de los cuales al menos 224 (5%) arrojaron resultados positivos. Es decir que en aquel lapso se hicieron 885 controles más.

La disminución de operativos es muy marcada si se compara lo realizado en 2017 con 2016. El año pasado se hicieron 15.163 tests de alcoholemia, unos 41,5 por día.

Según el archivo de este diario, con datos suministrados por la entonces Guardia Urbana, en 2016 se realizaron 24.804 tests, lo que da un promedio de 68 por día.

De allí que se comprueba una disminución en la cantidad de controles de ese tipo y además un incremento de casi 2% en las alcoholemias que resultan positivas si se compara el inicio de 2018 con lo ocurrido en 2016.

¿Qué pasa en el país y en el mundo?

En Argentina solamente seis provincias tienen tolerancia cero. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) la medida rige en Córdoba, Salta, Tucumán, La Rioja, Neuquén y Entre Ríos.

En Sudamérica, Brasil, Paraguay y Uruguay son los únicos que restringen el consumo de bebidas alcohólicas al conducir, mientras que en América del Norte, Estados Unidos y Canadá tienen un límite más elevado que los 0,5 gramos que rigen en nuestra ciudad: se permiten 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre y cada estado tiene potestad para modificarlo.

En Europa, la mayoría de los países, entre ellos Alemania, Austria, Francia, Bélgica, Italia, Finlandia, Portugal y Holanda, fijan los mismos límites que existen en la Argentina.

Por su parte, seis países europeos adoptaron alcoholemia cero al conducir: Hungría, Moldavia, Rumania, Eslovaquia, Ucrania y República Checa.

"Se trabajaba mucho", dice el extitular de la GUM

El extitular de la Guardia Urbana Municipal (GUM), Federico Montero, también se mostró a favor de la tolerancia cero y argumentó que el no consumo de alcohol al conducir es mucho mejor que haber tomado”.

“En el mundo la tendencia es intentar bajar la velocidad, niveles de alcohol, drogas y todo lo que afecte a la conducción segura, pero para eso se debe trabajar y mucho”, explicó Montero.

“Cuando me tocó hacerme cargo de la GUM, en 2013, me pidieron que baje los accidentes, que por aquellos años habían repuntado. Para eso se planificaron muchos operativos, un trabajo conjunto con madres de Estrellas Amarillas, hacíamos test de alcoholemias preventivos a la salida de los boliches y se comenzaron a recolectar las estadísticas de accidentología con la UNS”, aseguró.

También recordó campañas hechas con boliches que permitían la entrada gratis si los chicos no tenían alcohol en sangre y que a la salida se repartían pipetas descartables para que los conductores conozcan si estaban en condiciones de manejar.

“Logramos que en las fiestas de fin de año que estaban habilitadas (Sociedad Sportiva, Club Argentino y La Diana ) terminar sin accidentes ni víctimas fatales”, dijo.

Además mencionó que Bahía fue el primer Municipio en hacer exámenes de drogas. Según la web municipal Gobierno Abierto el aparato para detectar el consumo de estupefacientes no se usa desde septiembre pasado.

“En aquel entonces se hizo mucho para bajar los accidentes y para bajar las muertes por el consumo de alcohol, porque son evitables. Incluso por aquellos años proliferaron cientos de grupos de Facebook y WhatsApp informando sobre dónde se encontraban los operativos. Se trabajaba y mucho”, sostuvo.



Germani: “Solo servirá si va acompañada de controles”

El juez del Tribunal de Faltas, Ricardo Germani, aseguró que apoya la iniciativa porque “es deseable que los conductores no hayan bebido al momento de conducir. Está demostrado que hay una incidencia directa entre la ingesta de alcohol y la siniestralidad. En la actualidad, 6 provincias aplican tolerancia cero y la cantidad de accidentes bajó en un 22%”, dijo.

“También hay que decir que si bien los expertos entienden que por debajo de 0,50 no hay alteración de los sentidos, otras opiniones autorizadas dicen que con 0,2 gramos de alcohol en sangre ya se pierde percepción del entorno perimetral”.

“Como sea la introducción de la tolerancia cero en la legislación, necesaria para la protección de toda la sociedad, incluidos los propios conductores, solo será eficaz si se acompaña de controles sistematizados para la detección de esas contravenciones”.

Silberman: Analizar las penas y mantener controles

El titular del Departamento de Ciencias de la Salud de la UNS, Pedro Silberman, que realiza el estudio de colisiones viales para el Municipio, dijo estar de acuerdo con los cambios que se proponen y aseguró que también se deben analizar las penas a los infractores y mantener los controles de tránsito para detectar a los conductores borrachos.

“Hay una tríada que se debe mantener para lograr buenos resultados: educación, control y sanción, son ejes que deben ir de la mano y no generarse normas que son imposibles de aplicar porque después no hay controles o campañas de educación o penas poco claras”, opinó.

Desde su punto de vista la Municipalidad debe mantener un rol activo en esos tres ejes para que las políticas den buenos resultados y abordar el problema asignando los recursos necesarios.