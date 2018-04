Una fecha para aprender

Los argentinos solemos evocar la memoria de nuestros próceres en coincidencia con su fallecimiento. Es el caso del general José de San Martín, de Manuel Belgrano, de Domingo Faustino Sarmiento. Como si el día que dejaron de existir fuera más trascendente que el que marcó su nacimiento.

Distinta es la historia cuando se evoca el último golpe militar, ocurrido cuando, el 24 de marzo de 1976, las fuerzas militares tomaron por las armas el gobierno, derrocando a María Estela Martínez de Perón, por entonces presidenta de la Argentina.

NO era una novedad para la sociedad la irrupción de los militares asumiendo funciones para los cuales de ninguna manera fueron preparados.

Habían derrocado a Hipólito Yrigoyen, a Juan Domingo Perón, a Arturo Illia, a Arturo Frondizi. La historia institucional argentina está plagada de estas acciones de quienes se definían a si mismos como “la reserva moral de la nación”.

Se sabe que nunca los militares actuaron solos. Que es más cercano a la verdad cuando se habla de golpes cívico-militares. De sectores de la sociedad, de la política, de la prensa, del empresariado, que veían en esos golpes un beneficio para sus intereses.

Las voces condenatorias de estas irrupciones estaban naturalmente calladas.

Pero muy pocos imaginaban el horror que vendría a partir del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, que se redujo a “el Proceso”, denominación que sigue poniendo los pelos de punta a todos los habitantes de este país.

Fueron siete años devastadores, que terminaron con todo dejo de inocencia, que pusieron en llamas al país, que contuvieron historias tan inverosímiles que llevó años aceptar que no eran ciertas. Que nos llevaron a una guerra insensata, que generaron una generación de represores propios de una historia de terror.

Cada 24 de marzo trae a la memoria aquel comienzo. Para las nuevas generaciones, para las viejas. Para las que vivieron en carne propia aquellos hechos, para los que comienzan a leerlos en los libros.

Es una fecha que pretende que no se vuelvan a cometer hechos semejantes, que todo haya servido para generar una sociedad que defienda la democracia y la justicia. Que asuma también su cuota de responsabilidad y termine por armar la verdadera historia.