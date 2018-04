La Casa del Horror: ahora también son investigados los policías

--Buen día, Juan María. ¿Ya pudiste digerir el 6 a 1 con España? Yo confieso que todavía no.

--Estoy igual, lleno de dudas y preocupado. Menos mal que vuelve el fútbol doméstico, pero también sigo sacudido por lo que pasó días atrás en la Casa del Horror. Sinceramente si hacemos un repaso de los hechos aberrantes que se cometieron en Bahía y la zona en los últimos 25 años, los resultados son para el espanto.

--Tenés razón, desde el caso de la nenita de dos años abusada y víctima de gravísimas lesiones días atrás en Punta Alta a la beba de 18 meses violada y arrojada debajo de un camión en 2012 en el barrio Stella Maris. También el caso de Luciana Moretti, el de la nena de cinco años muerta a palazos por su tío de 19 en una casa de Güiraldes al 500 o el de la madre que mató a su hija de cinco años en Misiones al 2400.

--Claro, y a esos sumales los de Ivón Gallardo, Micaela, el de la nena violada y quemada en Dorrego.

--Y a todo esto agregale el aberrante caso de las últimas horas, donde un joven dejó a una adolescente muerta en un hospital, se dio a la fuga y luego fue capturado. La lista es enorme...

--Coincido, pero ahora todavía no salgo del asombro por todo lo que se descubrió en la casa de Güemes al 3700. Me imagino que habrás reunido algunos detalles de esos que vos siempre tenés.

--Sí, claro. Lo último es que se abrió una investigación contra algunos policías de la DDI que tenían que custodiar a los hermanos Benítez, detenidos en esa dependencia hasta su traslado a la fiscalía.

--¿Es por el tema del habeas corpus que presentaron? Leí que temían por su vida.

--Sí, aunque en realidad el habeas corpus no fue por un temor, sino porque fueron golpeados, aparentemente en la sede policial de Pueyrredón 30 o en su traslado a la misma.

--¿Y eso está acreditado?

--Sí, me dicen que un informe médico constató los golpes, con evolución de las últimas 36 horas, e incluso que algunos de ellos eran visibles. Hasta lo pudo constatar el juez de Garantías Guillermo Mércuri durante una de las audiencias por este tema.

--¿Y qué puede pasar?

--No sé. Por lo pronto, el juez giró actuaciones al fiscal en turno para que investigue a los policías bajo sospecha. Me comentaron que Mércuri estaba muy enojado por esta situación porque, más allá de lo aberrante del caso, no se justifica ninguna agresión.

--¡Claro! Es como “darle de comer” a los defensores de los acusados.

--Tal cual. Además la justicia tuvo que extremar los recaudos, dar aviso a la Suprema Corte de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos y quitarle a la policía la custodia y trasladarlos a la cárcel. Por eso Fernando y Gonzalo Benítez fueron conducidos el miércoles a la noche al penal, es decir en un horario inusual para estos movimientos. De hecho, dicen que el juez tuvo que hacer malabares para encontrar quién lo pudiera trasladar, y más en vísperas de un feriado largo como este. Para colmo, tuvieron que desatender el trabajo diario para desarrollar estas audiencias, que son de carácter urgente y demandaron como 4 horas, hasta el traslado.

--¿Y del caso que más tenés?

-- Te voy a contar un par de situaciones que se dieron durante la noche del lunes, cuando esta sórdida trama salió a la luz.

-- Dale, soy todo oídos...

--Primero te digo que en algún momento se pensó que eran 3 las víctimas y no dos.

--¿Cómo?

--Sí, porque Aldana, la chica trasladada al Penna alcanzó a decir que temía por lo que pudiera pasarle “a la rubia” y cuando llegaron a la casa encontraron en el patio a Andrea, que es morocha.

--¿Y entonces?

--Y entonces empezaron a buscar por todas partes a una posible tercera víctima. Incluso observaron con linternas en el patio si había tierra removida, ante la posibilidad de encontrar algún cuerpo enterrado. Al no encontrar un solo indicio de una tercera víctima, llegaron a la conclusión que la chica podría haber delirado porque hizo ese comentario antes de desvanecerse.

--¿Esa es la misma chica que comentó, entre otras cosas, que había sido ultrajada con un destornillador?

--Sí, aunque los primeros exámenes médicos, según me comentaron, no encontraron lesiones compatibles con heridas sexuales, en ninguna de las dos víctimas.

--Bueno, me dijiste que me ibas a contar “un par” de situaciones que se dieron en el allanamiento. Te falta una...

--Lo otro llamativo que me enteré es que a Fernando Benítez lo detuvieron arriba del techo de la casa.

--¿¡Arriba del techo!?

--Sí, dicen que cuando advirtió la llegada de la policía buscó refugio en esa zona, aprovechando la oscuridad reinante, aunque finalmente fue reducido. Incluso los peritos de la Policía Científica tuvieron que subir durante la madrugada para ver si el joven se había descartado de algún elemento incriminatorio o de droga, porque se sospecha que podrían dedicarse a la venta de estupefacientes. De todas maneras, la inspección fue negativa.

La novela del polizón africano

--Te cambio de tema. Al final estabas en lo cierto con la llegada de un polizón africano al puerto local.

--Sí, pobre muchacho, ahora esta siendo protagonista de una novela con final incierto. Todo parecía indicar que el joven proveniente de Sierra Leona iba a ser enviado a su país en un vuelo comercial, pero por un problema con los papeles migratorios fue rechazado en Ezeiza y traído nuevamente a Bahía.

--Lo raro es que el chico, que se encuentra en buen estado de salud aunque muy flaco, no pidió ser considerado refugiado y escribió que su deseo en nuestro país era “tener una mejor educación, bailar y aprender a jugar al fútbol”. ¿Sabés por qué lo rebotaron en el vuelo de regreso?

--Porque el vuelo iba a hacer escala en Roterdam y para ello se le exigía una visa holandesa, cosa que obviamente no poseía. Por lo que pude averiguar la empresa que se encargó del pasaje se llama Pandi Liquidadores SRL.

--¿Y ahora?

--El chico fue trasladado nuevamente a la ciudad por vía terrestre y embarcó nuevamente en el buque que lo trajo, el Apogee Spirit. Es un barco que tiene contrato para hacer durante un año los recorridos Bahía Blanca-Vitoria (Brasil) y Bahía Blanca-Tubarao (Brasil).

--¿Querés decir que pasará todo ese tiempo a bordo del buque sin poder regresar a su país?

--No sería descabellado. También está la posibilidad de intentar deportarlo de nuevo en avión, aunque sin hacer escala en un país que exija visa, algo que es llamativo porque el pasajero en escala se mantiene sólo en zona de embarque y no ingresa a territorio nacional. No te extrañe que en unas dos semanas, cuando el granelero vuelva a amarrar en el puerto local lo haga con el joven africano a bordo.

Corredor ferroviario a San Luis



--Ya que estamos con el tema portuario, leí que llegó un cargamento de alfalfa desde San Luis. ¿Pensás que esto puede dar impulso al corredor ferroviario que se pretende implementar entre Villa Mercedes y Bahía?

--No tengas dudas. San Luis ya arregló varios kilómetros de vías y eso hizo posible la operación. Las 260 toneladas de alfalfa con destino a Arabia Saudita llegaron en 18 vagones de Ferroexpreso y antes de fin de año habrá otro cargamento. Con esto ya dejaron todo listo para que el año que viene, cuando comience otra campaña, se continúe utilizado dicha modalidad, por cierto más barata que el transporte por camión.

--¿Del tren a Vaca Muerta tenés algo?

--No mucho, sólo que la propuesta está a la firma de Mauricio Macri para que las vías sean licitadas en un par de meses mediante el sistema de Participación Público Privado. Igual hay algunos técnicos que pusieron el grito en el cielo porque el proyecto no contempla poner rieles que permitan un peso mayor por eje y aseguran que si se instrumenta una simple recuperación de la vía existente el proyecto terminará siendo pagado por el Estado porque no será rentable y no tendrá forma de recuperación.

--¿Unos 550 millones de dólares?

--Por ahí va a andar. De todas formas Dietrich asegura que los trenes que llegarán a Neuquén cargados de arena, tubos y otros equipos para los pozos no volverían vacíos al puerto vacío. El ministro dijo que mineros y productores de fruta han expresado la esperanza de que pueda ser utilizado para exportaciones. Mientras tanto en Maldonado se sigue esperando con atención un posible regreso de los rusos que están interesados en los talleres, veremos qué pasa.

--Lo que también está en veremos es el acueducto del río Colorado. ¿Sabés por qué volvió a posponerse la licitación?

--Oficialmente siguen diciendo que fue como consecuencia de un pedido de los muchos interesados en el proyecto.

--Peroooooo.

--Y sí, algunos rumores hay. Mirá, primero se iba a hacer a mediados de septiembre de 2017, luego pasó al 6 de abril y ahora al 7 de mayo. Las malas lenguas hablan de una guerra de lobbies entre empresas chinas y argentinas, por caso los gigantes Techint y Roggio. Mientras tanto hace tiempo que unos 300 millones prestados por la Corporación Andina de Fomento (CAF) están disponibles.

--Bueno, veremos si la tercera es la vencida. Donde tampoco pasa mucho es en el puente La Niña, que tiene 110 años y los camiones pasan como si nada, pese a la prohibición.

--Sí, algo leí ayer. La estructura está bastante desvencijada y sigue siendo tierra de nadie. Ni Vialidad, ni el ferrocarril o el municipio toman cartas en el asunto. En una de esas sale algún padrino que salve a esa reliquia que une a White con el Boulevard.

--¿Quizás estén esperando la concreción de las grandes obras de acceso a los puertos?

--Seguramente esa será la explicación oficial, pero más allá del optimismo de algunos, yo creo que eso no será a corto plazo. Ojalá me equivoque, pero la película de las grandes realizaciones, con el faraónico proyecto de unir a las ruta 3 Norte con la 3 Sur ya la vi varias veces en los últimos 15 años. Por lo pronto, hierros que no dan más y pozos es lo que hay.

Buscando inversores para el etanol

--Te cambio de tema. Me sorprendió la repercusión del proyecto de la planta de etanol a partir de sorgo granífero para el sudoeste bonaerense.

--Ajá. Vi que salió el lunes en “La Nueva.”. Me llamó la atención que se propone que los dueños sean los propios actores de la cadena, a semejanza del modelo exitoso que existe en Río Cuarto con 28 productores, quienes son los que deciden.

--Sí. Eduardo Negrete, quien es el impulsor junto a su hermano Ramiro, dijo que si se reúnen 2.400 interesados y ponen 10.000 dólares cada uno, ya estarían los U$S 24 M para la construcción de la planta. Se prevén alrededor de 220 puestos de trabajo. Pero el tema no quedó ahí.

--No me digas que ya aparecieron los inversores...

--No, pero no andas lejos en la apreciación. El propio ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís (foto), se comunicó con “La Nueva.” para saber más detalles del proyecto y para ponerse en contacto con Negrete. El funcionario conoce a fondo la experiencia cordobesa de Bio4 y cree que es posible reproducirla en la provincia de Buenos Aires, más específicamente en nuestra región. También sabe que la tienen en consideración en el Consejo Regional del Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense y en la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, por lo que no sería de extrañar que se encare un lanzamiento más importante en los próximos meses para saber cuál es el verdadero interés de la plaza.

--Me imagino la alegría de Negrete...

--Claro. Es alguien que hace 8 años que viene trabajando en esto y está convencido de que se puede hacer. Es un proyecto más que explica la potencialidad de este lugar, donde a veces sólo falta que todos se pongan en la misma sintonía para llegar a buen puerto.

Desembarco de Quick Lane

--¿Algo más?

--Sí, me pasaron el dato que llegó una cadena global de servicio rápido para vehículos de todas las marcas originada los Estados Unidos y que posee más de 1.000 sucursales en todo el mundo.

--¿De qué se trata?

--La marca se llama Quick Lane. Son especialistas en operaciones de mantenimiento y mecánica ligera como cambio de neumáticos, alineación, balanceo, cambio de aceite y filtros, frenos y baterías, todo con técnicos especializados, instalaciones con Wi-Fi, aire acondicionado y otras comodidades que permiten a los clientes visualizar en todo momento el proceso de reparación de sus vehículos desde un espacio de confort. Su lema es: “Tenés un momento, vení a Quick Lane®. Sin turno previo y sin dejar el auto. En Quick Lane. Sabemos mucho, tardamos poco”.

--Pasame la dirección.

--Están en Brown 536.

--Anotado. ¿Tenés algún plan para hoy?

--No me digas que me vas a invitar a celebrar las Pascuas con un buen asado porque no te creo...

--No, pero te propongo darnos una vuelta por la vigilia que hacen los Veteranos de Malvinas esperando el 2 de abril. En lo personal creo que siempre es uno de los actos más emotivos y de paso podés recorrer la zona de Zelarrayán y Cuyo, donde está una réplica del ARA San Juan construida para homenajear a sus 44 tripulantes.

--¿Quién la hizo?

--Varios vecinos de Comodoro Rivadavia reunidos en la agrupación solidaria Isabel. Tiene 16 metros de largo, 5,80 de alto, 4 de ancho y un peso de 10 mil kilos. No fue hecha a escala real, sino que es cuatro veces menor al submarino real. Hace más de un mes viene a bordo de un semirremolque recorriendo ciudades con rumbo norte y podría llegar a Misiones.

--Dale, te acepto la propuesta. Nos vemos a la noche, pero ahora pagá vos el café.

--Ok. Felices Pascuas.