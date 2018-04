"En las obras importantes debe opinar el fomentismo"

Natalia Miguel

Oscar Rodríguez dijo que los integrantes de las entidades que conforman la Federación de Sociedades de Fomento de Punta Alta conocen de cerca las necesidades de los barrios y sus vecinos.

Por tal motivo, remarcó que resulta importante mantener una comunicación directa con el Ejecutivo para plantear estas inquietudes y, además, dijo que sería positivo participar en los encuentros donde se determinan las prioridades en materia de infraestructura.



Aclaró que no está cortado el diálogo con los funcionarios del municipio y puntualizó que en los últimos meses también la Federación mantuvo detenida sus actividades, pero reconoció que el fomentismo no fue tenido encuenta en el momento de decidir qué obras hacer en este medio.

"No es que le vamos a decir a los dirigentes lo que tienen que hacer. Lo único que pretendemos es emitir nuestra opinión porque vivimos en los barrios y sabemos cuáles son sus necesidades. Incluso podemos controlar obras".



Nombró, por ejemplo, las tareas que se llevan a cabo en el microcentro, más precisamente la ampliación de las veredas en Bernardo de Irigoyen, y la renovación del bulevar de la avenida Tucumán.

"Y más allá de estos dos emprendimientos, hay que dejar en claro que existen muchas cosas por hacer, incluso trabajos con mayor urgencia o que fueron demorados a través del tiempo, y que aún no tienen novedades. Estamos hablando de tareas imprescindibles para el bienestar de los vecinos, como el caso de la red de agua potable para los moradores del barrio Laura".



Otro caso, dijo, se presenta en el barrio Nueva Bahía Blanca, que es uno de los lugares más complicados.

"Allí se está haciendo una obra de desagües cloacales. Esperamos que de sus frutos y llegue a la mayor cantidad de frentistas".

También comentó que requiere atención la localidad de Villa General Arias, lugar que históricamente espera la red de cloacas y las luminarias.



Sobre la limpieza de la ciudad y sobre todo la periferia, sostuvo que "deja mucho que desear. Hay varios barrios que realmente están muy sucios. Claro que hay personas que no cuidan. Pero en algún momento pasaba dos o tres veces por semana un camión municipal que levantaba los residuos. Ahora esto no ocurre y, por lo tanto, se generaron basurales a cielo abierto".



Con respecto a la empresa Aguas Bonaerenses, mencionó que durante años se esperaron obras muy necesarias para la ciudad.

"Durante 30 ó 20 años no hicieron nada. Sólo se dedicaron a recaudar. Y ahora resulta que nos aumentan la tarifa para hacer obras. Esto nos deja con bronca e impotencia porque no podemos intervenir cuando se deciden las prioridades. En la periferia, hay sectores que están esperando hace mucho tiempo que se hagan los trabajos de agua y cloacas, ya sea nuevos o ampliaciones. En la época invernal no hay mayores problemas, pero sí en el verano", subrayó.

