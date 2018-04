La rosca y la máquina de vender humo

Es una Gobernadora que tiene los pies en la tierra. Pero casi sin “querer, queriendo” María Eugenia Vidal acumula poder político y construye una candidatura presidencial para cuando el PRO macrista la necesite. Dato relevante en virtud de su elevado nivel de imagen positiva.

En la sede gubernamental de calle 6 se respira clima de reelección más allá de la canasta de Pascuas por la ausencia de un peronismo organizado. “Nos queda mucho trabajo por hacer, pero vamos por el camino correcto”, se afirma.

“En estos 2 años hemos avanzado mucho; recibimos una Provincia quebrada en todos los aspectos no sólo en materia económica” señalan. Depende qué parte del vaso se mire lo bueno o no del dato oficial ante el actual proceso inflacionario.

La “griesta paritaria” salarial con el sindicalismo docente no muestra síntomas de resolución. Era en abril el ritmo tibio... Ahora el Ejecutivo convocó para el miércoles a los sindicatos docentes a nueva reunión de mesa paritaria salarial, justo en la antesala de una huelga conjunta de 24 horas anunciado junto con los gremios “combativos” estatales de ATE, judiciales y los médicos de la CICOP, en reclamo de un cambio de rumbo en la negociación salarial y un cambio en las políticas sociales del gobierno de Cambiemos.

La austeridad oficial se mantiene en el 15 por ciento en tres cuotas, con una transferencia especial por presentismo y cláusula de revisión en octubre. La propuesta es rechazada por la evidentemente superior expectativa inflacionaria. Además del “tarifazo” vigente en los servicios públicos.

No pocos representantes gremiales aseguran que los ministros de Vidal están realizando un “gran stand up” y que esto no es una discusión paritaria sino una imposición con carácter de decreto, en obvia referencia al 15 % del que no quiere salirse la Provincia para poder terminar “operando mediáticamente” que son los docentes quienes no quieren que los chicos tengan clases escolares.

Aporte opositor. El “massismo” parlamentario salió a pedirle a la mandámas de Cambiemos que deje sin efecto la decisión de quitar el aporte estatal del 50 por ciento a los servicios educativos de la Cruz Roja Argentina, lo que le produce un desbalance financiero que la obliga a cerrar sus puertas. En la actualidad, administra 17 establecimientos en toda la provincia de Buenos Aires. Allí están matriculados unos 6 mil estudiantes y se desempeñan poco más de 600 docentes.

Independientemente de todo esto, la Gobernadora quiere esta semana una “foto positiva” para evitar algún un tirón de orejas ministerial. Quiere mostrar su primer acuerdo paritario 2018 con los gremios “dialoguistas” que representan a los empleados públicos como UPCN y las organizaciones de la Federación de Gremios Estatales (Fegepba) que nuclea a los sindicatos de Obras Sanitarias y Salud Pública, entre otros.

“Con Vidal, cada obra que se inicia en la Provincia, se termina” repiten como slogan propaganistico ministros y legisladores de Cambiemos buscando marcar diferencias con el kirchnerismo. Durante muchos años,las rutas, escuelas o hospitales estaban llenas de carteles que anunciaban obras que rara vez se hacían. Incluso hemos sido testigos de inauguraciones de obras que no estaban terminadas, recuerdan.

Para 2018 la Provincia anunció una inversión cercana a los 12 millones de pesos para 63 obras viales en todo el territorio bonaerense. “Durante el año pasado se trabajó en la repavimentación de 900 kilómetros, de los cuales 700 ya están terminados lo que está permitiendo que nuestros vecinos puedan viajar más seguros y los productores puedan trasladar sus mercaderías de manera más adecuada”, subraya el Secretario General de la Gobernación, Fabián Perechodnik

“Nosotros no pretendemos esconder la pobreza, queremos erradicarla y para atacar el problema hay que empezar por reconocerlo” dicen legisladoras encolumnadas detrás de la “locomotora Vidal” como algunas apodan a la mandamás de Cambiemos durante la controversia política por un retroceso en los índices de la pobreza según las cifras del hoy “confiable” INDEC. La dinámica agenda legislativa requiere este tipo de pronunciamientos.

Consolidar la posición del radicalismo en Cambiemos

Como un efecto de sonido de unas campanas, que resuenan como llamado de atención a los creyentes para despertar su fe, todavia en corrillos políticos platenses comentan la reciente cita en Carhué de la casi totalidad de la dirigencia radical de la Sexta. Fue un encuentro marcado por la Juventud. No sólo recibieron al vicegobernador Daniel Salvador sino que además le expresaron su apoyo, tanto para que continúe al frente del radicalismo en la Provincia, como para que renueve su presencia en la “fórmula 2019” con la gobernadora Vidal.

Lo que resaltó del encuentro fue la presencia de muchos dirigentes que se han sumado a la participación política seccional, la gran mayoría de la mano del flamante diputado Emiliano Balbín, de fuerte trayectoria en la militancia juvenil, y que hoy como legislador fortalece un liderazgo que genera esperanza, más que en los dirigentes, en las bases del centenario partido.

Además del antitrión municipal local, David Hirtz; también estuvieron presentes los intendentes Martín Randazzo (La Madrid); Jorge Hernández (Salliqueló); Facundo Castelli (Puan); Guillermo Pacheco (Pellegrini); y Raúl Reyes (Dorrego); junto al ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Elustondo; el senador Horacio López y la diputada Anahí Bilbao.

Desde lo formal, el objetivo del encuentro fue el trazando de estrategias que permitan que el partido radical se siga afianzando en cada rincón provincial, pero en realidad se trató de una foto de apoyo de los boina blanca de la región a Salvador.

Según dicen, el diputado Balbín demostró ser un conocedor de lo que ocurre en cada distrito de la Sexta, lo que genera más preocupación que satisfacción entre los históricos dirigentes seccionales, sobre todo del mayoritario Grupo Cochicó.

Balbín dejó en claro dos mensajes, uno explícito, hacia afuera: “la gobernadora Vidal nos necesita, Cambiemos nos necesita y los vecinos nos necesitan. Dejemos de pensar en internas”; y otro críptico, en voz baja, para entendidos: “la renovación del partido es ahora, y somos nosotros”. Habrá jubilaciones anticipadas en el radicalismo?....