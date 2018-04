“Estuve muy bajoneado y varias veces pensé en irme de Olimpo”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Cristian Díaz fue el técnico que lo hizo debutar. También el que lo borró del mapa cuando armó el plantel para la temporada 2016-2017 y trajo en su puesto a Joel Sacks, Nico Alvarez y Emiliano Tellechea (cuando llegó a Olimpo empezó jugando de lateral).

Pero el pibe Leandro Lautaro Lacunza se la bancó. Estuvo todo ese torneo y mitad de esta Superliga sin ver acción, hasta que Christian Bassedas comprobó su buen nivel futbolístico y que puede, tiene y debe ser el futuro "4" del conjunto aurinegro.

"Después de mi debut pasaron muchas cosas y cuando a Cristian Díaz le tocó armar el plantel, trajo un montón de defensores y terminé siendo el cuarto lateral por derecha. Cuando vi que no iba a jugar, me vine abajo mentalmente y perdí nivel, confianza y seguridad", describió “Lacu”, feliz con la excelente campaña de su equipo, Rosario Puerto Belgrano, en la Liga del Sur.

--Nunca entendí porque Cristian Díaz, si te hizo debutar, después te terminó relegando tanto. Te bajó a la Reserva y no entrenaste más con el grupo de profesionales.

--Si vos no lo entendés, yo tampoco. Nunca me dio explicaciones. La dirigencia anterior había contratado muchos refuerzos y los comentarios eran que tenían que jugar. Me terminaron "tapando" de una manera extraña, porque desaparecí del equipo principal de un día para el otro cuando en el torneo donde me había tocado debutar había terminado jugando de titular.

--La verdad: ¿sentías que no eras menos que Sacks y Nicolás Alvarez?

--No me sentía menos, pero ellos eran buenos jugadores. Si jugaban, no me quejaba, pero cuando ellos estuvieron lesionados o no fueron considerados por el DT, tampoco sentía que estaba cerca de ser llamado. Y no digo ser citado para concentrar, ni siquiera me convocaban para hacer fútbol con el plantel superior. Para graficarlo de alguna manera, había quedado al margen del margen (sic).

--¿Fue el momento más duro de tu corta carrera como futbolista profesional?

--Fue feo; la pasé realmente mal en todo el 2017. Jugaba en Reserva y no tenía ni la mínima ilusión de ser subido a Primera. Mi familia me veía raro, había cambiado el humor y todos los días pensaba: "¿Por qué no se fijan en mí si ya debuté en Primera y lo hice bien?".

"Bajé muchísimo el nivel y varias veces pensé en irme de Olimpo. Mi idea era ir a jugar a cualquier categoría, incluso tuve ofertas de la B Nacional, pero no quería seguir viviendo bajoneado y sin que nadie me de una palabra de aliento".

--¿Por qué crees que Bassedas te subió a Primera y te dio la titularidad?

--Porque en este semestre hice buenos partidos en Reserva. Y Bassedas es un técnico que va a todos los partidos de los pibes. Primero me subió a entrenar y, en base a buenos rendimientos en las prácticas, me puso entre los once.

"Christian me había dicho que, pese a que no estaba en el grupo que entrenaba con él, me tenía muy en cuenta. Le metí con todo y me llegó el momento. Bassedas se fija mucho en los chicos del club, y eso es valorable. Hay varios juveniles con gran futuro, sólo le tienen que dar la posibilidad y bancarlos para que puedan triunfar".

"Lo que sí estimo y agradezco es el apoyo de los hinchas, que en las redes sociales preguntaban por mi hasta cuando estaba borrado. Me trataron y me tratan de 10, tal vez porque soy del club y había demostrado estar a la altura de Primera división".

Vila no concentra y Covea... ¿va de titular?

De algo no quedan dudas: Chrsitian Bassedas no se casa con nadie. Al que ve mejor lo pone entre los titulares.

Es el caso del venezolano Michael Covea, quien no era tenido en cuenta desde la fecha 5 de esta Superliga, cuando el volante por afuera o media punta fue inicial ante Unión en Santa Fe.

En la práctica de ayer, el DT eligió a Covea, respetando el 4-2-3-1 y ratificando a Guido Villar en el arco.

Aunque no lo confirmó, el entrenador se inclinará por el once que ubicó en cancha en el complejo de Teléfonos.

Con respecto al cotejo frente a San Lorenzo, habrá tres modificaciones: Sergio Ojeda reemplazará al desgarrado Enzo Ramírez, Covea tomará el lugar del pibe Facundo García y Franco Troyansky entrará por Luis Vila, quien ni siquiera fue elegido para la lista de concentrados.

Es decir que Olimpo, mañana a las 19 frente a Temperley en el Carminatti, podría salir así: Villar; Lacunza, Ojeda, Cahais, Pantaleone; Bellocq y Villarruel; Vidal, Tellechea, Covea; Troyansky.

Al banco: Jorge Carranza (se recuperó de una distensión muscular), Nicolás Herranz, Lucas Mancinelli (vuelve a la consideración del DT tras 5 fechas), Facundo García, Daniel Ibáñez, Fornari y Depetris.

Mauricio Rosales sufrió otra lesión muscular (la tercera en dos meses) y se perderá este partido y el de Banfield (el sábado que viene) también.

