Fue un sábado de Gloria para los hinchas de Estrella

Cuaderno y birome en mano, Raúl le pide a un seguidor de Estrella: “se bajaron varios de este viaje... Dale, te anoto con 800 pesos, aunque no vayas. Necesitamos completar los gastos del colectivo”.

El plantel se iba en busca de una clasificación histórica al Final Four del Provincial de Clubes, ese torneo que la institución afrontó a partir del empuje de un grupo de allegados y que anoche lo concretó, con la heroica victoria ante Regatas, en San Nicolás, por 95 a 92, para sellar 2-1 la serie de cuartos de final, en un sábado, definitivamente de Gloria.

En una etapa de pleno disfrute de su vida, Raúl Ramello, ferviente hincha (y ex dirigente, jugador, técnico y hasta árbitro), fue uno de los cuatro que acompañó al plantel en todos los viajes: Tandil, Suárez, Berisso, Olavarría, Zárate y San Nicolás.

Empezaron la experiencia con una combi en la que viajaba el equipo, acompañado por algunos autos. Los éxitos y el entusiasmo movilizaron a los hinchas que, esfuerzo económico mediante, lograron completar un número de pasajeros para viajar en micro -junto con los jugadores-, más cómodos y seguros por cierto.

“Fuimos al primer partido y mi señora me dijo que lo sigamos haciendo, que ella me acompañaba, no tenía problemas”, recordó Cristian Peralta, hincha, incansable colaborador y responsable de algo más que alentar. “Como Nahuel (Cámara) sale tarde de trabajar, casi siempre lo llevo en el auto. Es más, contra Unión y Progreso llegamos a Tandil cuando iban cinco minutos de partido”, contó.

“Lo bueno -agregó con una sonrisa-, que ese partido ganamos por uno”.

Su esposa, Lucrecia Radcliffe aprendió a querer los colores del club tanto como Susana Molina, la mamá de Nahuel Cámara, otra con asistencia perfecta de visitante.

En el grupo -que en este último viaje completó 23 pasajeros- uno que debió bajarse de la lista fue Emanuel Varga, el responsable de la bandera “Estrella, pasión de barrio” y que, esta vez, por motivos laborales tuvo que conformarse con seguirlo a la distancia.

Lo cierto es que no hay recuerdo -en los 81 años de vida-, de semejante movimiento en el club del barrio San Martín, algo que se potenciará después del triunfo conseguido anoche en la Ribera.

“Después del partido que perdimos hablé con los chicos y les hice saber del tremendo mérito que hicieron. Estamos todos muy satisfechos de donde llegamos. Nos anotamos en este torneo para disfrutarlo y darle un premio a los chicos. Creo que ya llegamos demasiado lejos por mérito de ellos y el cuerpo técnico. Esto que está ocurriendo es maravilloso. Nunca se había vivido algo así”, contó Ramello, quien, próximo a cumplir 78 años, lleva 70 vinculado a Estrella y, como el resto, se anima a cantar: “De visitante o de locaaal..., el que no alienta a Estrella, para que carajo vino...”.

Ahora, será tiempo de esperar y saber si estos cuatro infaltables tendrán que armar el bolso nuevamente o esperar en casa para decir otra vez presente en la última parada, el Final Four, junto con Sarmiento (Coronel Suárez), Gimnasia (Pergamino) y Atenas (La Plata), los cuatro mejores de la Provincia.

Increíble, pero real...