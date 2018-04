NBA: con Manu, San Antonio le gana a Houston 26 a 17 en el final del primer cuarto

San Antonio Spurs, en el final del primer cuarto, vence a Houston Rockets 26 a 17.

Manu Ginobili suma dos asistencias en 5 minutos de juego.

Dejounte Murray es el máximo anotador hasta el momento con 8 puntos y un rebote.

