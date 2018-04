Torneo Federal A: hora, formaciones y datos del partido de ida entre Villa Mitre y Chaco For Ever

Villa Mitre recibe a Chaco For Ever por el encuentro de ida del primer cruce de la Reválida del Torneo Federal A.

El encuentro comienza a las 16 y será arbitrado por el tandilense Lucas Novelli Sanz.

La revancha se disputará el próximo domingo en Chaco.

El equipo dirigido por Cristian Domizi viene de conseguir el primer triunfo del año (3-1 ante Desamparados de San Juan), por la última fecha de la etapa anterior.

Con respecto al 11 que venció a los sanjuaninos, el tricolor tendría una sóla modificación: el ingreso de Lucas Saucedo o Raúl Zelaya por Leonardo López, expulsado.

Formaciones:

-Villa Mitre: Tavoliere; Dietrich, L. García, H. González, A. Domínguez; Chavarri, Cocciarini, Saucedo o Zelaya, Ovando; Tunessi y Herrera. DT: C. Domizi.

-Chaco For Ever: Canuto; J. Calderón, M. Cabrera, Russo, E. Díaz; O. Gómez, O. Ramírez; Magno, Sciorilli, De Souza; L. Rivero. DT: L. Medero.

Antecedente cercano

El choque Villa Mitre-Chaco For Ever registra dos antecedentes, en un cruce de playoffs en la temporada 2017. En la ida (24 de mayo) ganó el chaqueño 2-1 y en la vuelta (28 de mayo) triunfó el tricolor 2-0, con un doblete de Fabián Dauwalder.

El dato

En la fase pasada, For Ever registró 2 partidos ganados, 1 empatado y 5 perdidos (2 de local). Lo curioso: no marcó goles de visitante.