Remises truchos: "Así no se puede seguir más", denuncian propietarios de taxis

El titular del Centro de Propietarios de Taxis Roberto de Barrenechea aseguró esta mañana que en Bahía "cualquiera pone un auto a trabajar" y que así "no se puede seguir más".

"Cada día es un degeneramiento total", manifestó en diálogo con LU2 sobre su denuncia de que hay más "remises truchos" que vehículos de transporte legales.

"A dónde quieras que vayas está minado, todo está desvirtuado", agregó y apuntó a la cantidad de personas que ofrecen servicio de transporte a empresas, al aeropuerto o a las localidades balnearias de la zona.

De Barrenechea explicó que la próxima semana se reunirá con autoridades municipales para buscar "una solución" y agregó que con "voluntad política" esto "se corta de cuajo".

"No es gente humilde que no tiene para comer, hay gente que tiene 8 o 10 coches trabajando", denunció y agregó que si a ellos no les cobraran impuestos y no tuvieran las exigencias de seguros y otros aranceles "podíamos cobrar el 50 % de la tarifa tranquilamente".

"Nos controlan hasta el aire de las gomas", lamentó al momento de aclarar que "cualquiera pone un auto a trabajar" y que así "no se pude seguir más".