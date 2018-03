Aseguran que Macri no vetará la ley de aborto en caso de ser aprobada por el Congreso

Mauricio Macri aseguró en las últimas horas que en caso de que el Congreso apruebe el proyecto de ley por el derecho al aborto legar, seguro y gratuito, no la vetará.

A pesar de las manifestaciones en contra, Macri aceptará la decisión final del debate que comenzará el mes próximo.

"No habrá veto, está dispuesto a aceptar lo que se resuelva. Pero lo importante es que el debate se dé de forma madura e integral, es un reclamo social que tiene muchos años", sostuvo una fuente del Estado a La Nación.

Por tanto, ayer el presidente anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley "de equidad de género e igualdad de oportunidades en el trabajo", que como punto fundamental busca lograr paridad salarial entre hombres y mujeres.

"No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre. No tiene sentido, no tiene explicación para aquellos que trabajamos día a día con ellas. El salario igualitario tiene que ser una realidad en todo el país", dijo antes de la marcha del #8M.