Según Menotti, Messi será el "Quinto Rey" de la historia

El director técnico campeón del Mundial 78 que se disputó en nuestro país, César Luis Menotti, afirmó que "Messi es el príncipe que está camino a ser el quinto rey de la historia de fútbol" junto a Diego Maradona, Pelé, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.

Además, el ex DT de Boca e Independiente, criticó los amistosos que disputara este mes la selección dirigida por Jorge Sampaoli, ante Italia el 23 de marzo en Manchester y ante España el 23 en Madrid.

Según su experiencia, estos partidos no van a ayudar al seleccionador a saber quienes iran y quienes no. "Yo no hubiera jugado contra rivales de esa jerarquía en el previa de un Mundial", sentenció.

Sin embargo, el "Flaco" aseguró que Sampaoli ya tiene "una base armada", más allá del "alguna sorpresa" de último momento.

Por otro lado, Menotti tuvo palabras de elogio para el director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, y se sorprendió por el "amor" que le profesan los hinchas "millonarios", a pesar de "estar a 25 puntos de Boca Juniors" en el campeonato.

Finalmente, hizo referencia al superclásico del miércoles 14, por la Supercopa Argentina, y aseguró: "Este tipo de partidos generan grandes amenazas sobre el que pierda y no es así. Los partidos en Argentina duran una semana". (Télam)