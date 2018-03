La Pampa: denuncian amenazas de un ex juez federal acusado de abuso de autoridad

Un ex agente fiscal de la AFIP denunció hoy haber sido amenazado por el ex juez federal de La Pampa José Antonio Charlin, durante la segunda jornada del juicio que se le realiza al exmagistrado en el Colegio de Abogados de Santa Rosa por presuntos abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, acoso sexual y amenazas.

También se realizó al mediodía una inspección ocular al Juzgado de Primera Instancia de Santa Rosa, ubicado en la avenida San Martín, donde ocurrieron los hechos que se están investigando. El procedimiento fue encabezado por el presidente del Tribunal Oral Federal Orlando Coscia —subrogante—, con una fuerte presencia de la Policía Federal.

La fiscal general María Luz Castany dijo a Télam que la inspección se realizó "para poder ver in situ las instalaciones del juzgado, darnos idea de los espacios, las condiciones".

Charlin, que renunció en 2015 antes de afrontar un jury en el Consejo de la Magistratura, está acusado por malos tratos durante la subrogancia que ejerció entre junio y agosto de 2013 en el Juzgado Federal de Santa Rosa, cuando era titular del tribunal de General Pico.

Por la mañana, el primer testigo en declarar fue el ex agente fiscal de la AFIP Héctor Raúl Almirall, quien afirmó que durante la gestión de Charlin, que duró apenas 60 días, "se alteró la armonía del juzgado, hubo un muy mal clima, pero por suerte duró poco".

Agregó que en una oportunidad fue amenazado por el acusado, pero a través de terceros, y contó que en otra ocasión fue convocado junto a agentes y jefes de la AFIP a una reunión con Charlin a las 12:30, pero esperó dos horas y se fue porque tenía compromisos asumidos.

Su accionar, relató Almirall, "incomodó" al acusado y fue amenazado, pero "no directamente sino a través de empleadas. Una secretaria me dijo que no podía pisar más el juzgado y que le había dicho Charlin que iba a pedir que me manden a pasiva en la AFIP. Decía que era un irrespetuoso y un 'garca'".

Luego, declaró Mirta Mabel Mingote, que era jefa de la oficina jurídica en la AFIP y tenía a cargo a los agentes fiscales. Dijo que recibió las quejas de Charlin contra Almirall a través de una secretaria, y que el exmagistrado "se había molestado" porque el abogado "se había ido antes de la reunión".

Después de eso, el imputado quiso prohibirle el ingreso al tribunal al agente fiscal, aunque nunca lo hizo formalmente, y estableció un día de la semana para que cada empleado de la AFIP concurriera a revisar los expedientes. "Era por una cuestión de orden también", aclaró Mingote.

El último en declarar fue el fotógrafo de El Diario de La Pampa, Adrián Emanuel Pascual, quien en agosto de 2013 fue amenazado por Charlin cuando estaba esperando para tomar imágenes sobre el recuento de votos de las elecciones PASO, que se realizaba en el auditorio de Vialidad Provincial.

Contó que aquel día por la tarde, Charlin se acercó a saludar a los periodistas y preguntó en qué medios trabajaban. "Cuando le dije que era de El Diario, me respondió: 'Pórtese bien, ustedes no pueden escribir lo que escriben sin llamarme", manifestó.

El debate en el que está acusado Charlin se extenderá hasta el 4 de mayo en el Colegio de Abogados y Procuradoras de la capital pampeana, ubicado en la avenida Argentino Valle, ante un tribunal conformado por los jueces subrogantes Oscar Coscia, Carlos Grosso y Luis Salas.

Charlin está acusado por usar fondos de las elecciones 2013 para comprar un sillón, un reproductor de DVD, un equipo de música, un escritorio y sanitarios para reformar un baño y por realizar comentarios groseros e incómodos hacia la secretaria Penal, Iara Silvestre.

Otras imputaciones son por romper paredes y muebles a golpes y patadas, amenazar con echar a un grupo de trabajadores contratados, al agente de la AFIP Amirall, al fotógrafo Pascual y a las empleadas Celia Traverso y Adriana Bauman, a quien en un momento le habría puesto una trincheta cerrada en el cuello. (Télam)