"Es matar", dijo el senador Federico Pinedo sobre el aborto

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, polemizó en las últimas horas con el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, quien se había mostrado a favor de la despenalizción del aborto y dijo que sería "matar".

"Barañao afirma, desde una mirada científica, que es verdad que la vida comienza en el momento de la concepción, a la que define, creo que con razón, como aquel momento en el que aparece un nuevo ser, con una información genética (ADN) única y distinta de la de sus padres. Sin embargo, a pesar de ello, sostiene qu no está mal eliminar a ese ser durante un tiempo posterior a su existencia, porque si bien es un ser vivo, no es una persona ", afirmó.

Para el senador del PRO, "la conclusión de esa conclusión es que en un homicidio se mata a una persona y en un aborto realizado cierto tiempo después de la concepción se termina con algo que vive pero no es una persona".

"Barañao arriesga que si se elimina la vida antes de una primera señal de actividad cerebral no hay homicidio porque el feto no sería una persona; la persona no estaría aún formada, no estaría completa. Ahí me parece que está el error de Barañao. Sinceramente creo que la persona casi nunca está formada y completa, eventualmente hasta el momento de su muerte", subrayó.

En una nota de opinión publicada por un matutino porteño, Pinedo ironizó que "la excepción pueden ser los santos iluminados de perfección, que son bien pocos".

"Un chico de un año tiene menos capacidad cerebral que un adulto y eso no quiere decir que merezca más que lo maten. Un criminal depravado tiene menos capacidad moral, espiritual, amorosa, que un místico, y eso no le da un pasaporte a la eliminación por no estar completo. Y que no se nos diga que en un hombre es más importante el desarrollo de un órgano que su capacidad de relacionarse con sus prójimos y con el mundo por medio del amor", subrayó.

Para Pinedo, "el truco de definir persona como aquel que tiene alguna actividad cerebral es lo mismo que hacerlo como aquel que tiene algún nivel de intelecto, amabilidad, sabiduría".

"Pero esas definiciones arbitrarias no habilitan a terminar con vidas de seres vivos cuya esencia humana les permitirá seguir desarrollándose como solo los humanos pueden, con razón, libertad, sociabilidad y amor, hasta su muerte", subrayó. (NA)