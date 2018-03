Saavedra: la comuna decretó un aumento del 15% para los municipales

Mediante un decreto, el intendente de Saavedra, Hugo Corvatta, aumentó hoy un 15 % el salario a los trabajadores municipales, los que fueron anoticiados de esta determinación en una asamblea que celebró el gremio que los agrupa.

“Se dará en tres tramos: marzo, mayo y junio. Se los explicamos a los compañeros de trabajo que, por supuesto, no se fueron conformes, porque entendemos que es muy poco; pero mirando el contexto nacional y la presión que tienen los intendentes por el pacto fiscal, decidieron aceptar”, afirmó el secretario del gremio Néstor Batista.

“Por mi parte, tengo miedo que no alcance para el primer semestre”, agregó.

Llamativamente, el gremialista defendió al jefe comunal saavedrense al señalar “entendemos que es difícil para el intendente por los aprietes que le da la gobernadora (por María Eugenia Vidal). Antes que confrontar por un porcentaje más, preferimos guardar lo poco que queda y ver qué pasa en el segundo semestre”, consideró.

Si bien no fue oficializado, los trabajadores decidieron aceptar este ofrecimiento pero sólo para el primer semestre. Después evaluarán si es necesario exigir otro aumento para la segunda mitad del año. (Agencia Pigüé)