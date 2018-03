Venezuela: se presentó el frente opositor, llamó a dos protestas y no reconocerá las elecciones

Opositores y disidentes del gobierno de Venezuela presentaron hoy el Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL), un conglomerado multisectorial que procurará "cambiar al presidente (Nicolás Maduro) y el modelo anticonstitucional" del chavismo, desconocerá las elecciones presidenciales del 20 de mayo próximo y llamó a dos protestas callejeras para la semana próxima.

El FAVL fue presentado oficialmente en un teatro del municipio caraqueño Chacao por más de 70 dirigentes de organizaciones políticas, sociales, sindicales, empresariales, profesionales, académicas, estudiantiles y religiosas, con una declaración de principios y objetivos.

Paralelamente, la coalición convocó a sendas manifestaciones de protesta para el lunes 12 y el sábado 17, según anunció el periodista Víctor García Hidalgo, considerado "el primer preso político" del gobierno de Maduro y uno de quienes hicieron uso de la palabra en el acto.

La primera será una marcha hasta la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) —a la que Maduro le pidió una misión de observadores electorales para los comicios de mayo— y la segunda, en coincidencia con una jornada mundial de protesta contra el proceso electoral.

"Nos unimos para rescatar la democracia y cambiar al presidente y el modelo anticonstitucional que se nos ha impuesto", dice el manifiesto, que fue leído por la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Rafaela Requesens y reproducido íntegramente en el sitio web de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

"Proponemos una amplia alianza que exige elecciones libres y justas para cambiar y reconciliarnos en una Venezuela sin presos políticos, ni exiliados, ni perseguidos y sin esta trágica emergencia humanitaria que mata hospitales, escuelas y niños", añade.

El texto subraya su rechazo a los comicios convocados: "No a la falsa elección del 20 de mayo y sí a la elección presidencial libre, justa y transparente en 2018, sin represión, presos políticos, exiliados ni inhabilitados".

Además, sostiene que "en esta grave situación, lo razonable sería que el propio presidente renunciara para abrir paso al cambio de forma menos dolorosa, evitando el colapso más traumático" que "amenaza" a los venezolanos.

Asimismo, el FAVL exigió "la apertura inmediata a la ayuda humanitaria tan necesaria para el bienestar de todos los venezolanos", un reclamo ya hecho en numerosas ocasiones por la MUD, gobiernos extranjeros y organismos internacionales, y siempre desoído por el gobierno.

La declaración pone énfasis en la procedencia heterogénea de quienes integran el FAVL: "Venimos de diversas posiciones e ideas políticas e incluso nos hemos enfrentado en el pasado, pero nos une la decidida voluntad de salir de esta trágica emergencia", resalta.

De hecho, en el acto estuvieron presentes tanto dirigentes de partidos de la MUD —entre ellos el ex candidato presidencial Henrique Capriles y el diputado Henry Ramos Allup, así como la esposa del exalcalde preso Leopoldo López, Lilian Tintori— como chavistas disidentes, como la ex defensora del Pueblo Gabriela Ramírez y el economista Alí Gómez.

"Yo no me hice revolucionario para ver a mis amigos huir del país, para ver a personas que estuvieron estudiando hurgando en la basura para alimentarse, para ir en contra de la carta magna y afectar la estabilidad democrática de la nación, para ver el padecimiento de las madres cuando hacen colas y no encuentran medicinas", advirtió Gómez, según consignó el diario digital Sumarium.

"Unidos debemos enfrentar esta gravísima crisis humanitaria" porque "no puede resolverla nadie en su particularidad" y "se requiere de la sociedad entera", afirmó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento), el socialdemócrata Omar Barboza.

En tanto, el presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv), Víctor Márquez, explicó que el FAVL es "un movimiento horizontal que respeta la autonomía de cada sector y su particularidad, que hoy comienza su conformación en los 23 estados, los municipios y las parroquias del país".

"Hasta cuándo vamos a permitir que la gente muera por falta de medicamentos; sabemos que este gobierno va a seguir negando la situación y negándose a la ayuda ofrecida; entonces hay que sacar a este gobierno criminal porque no podemos permitir más muertes", exhortó el director de la ONG Codevida, Francisco Valencia. (Télam)