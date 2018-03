Connie Ansaldi sobre el acoso: "Me parece genial que las mujeres se hayan animado a hablar"

Connie Ansaldi vino a Bahía para dar hoy una charla para mujeres emprendedoras.

En diálogo con La Nueva., la escritora y comunicadora destacó la evolución de internet y la comunicación a través de las redes, que permiten visibilizar más las problemáticas de las mujeres. Y habló de temas que están en boca de todos, como el acoso sexual.

—Me parece genial que por fin las mujeres se hayan animado a hablar. Hemos dado muchos pasos en lo que es abuso y muy pocos en lo que es maltrato —opinó.

Y contó que cuando ella lo sufrió, fue "directo a la persona"

Connnie escribe desde muy chica y con los años descubrió que mucha gente se identifica con eso.

—Todo el tiempo me llegan historias de mujeres y de hombres que me dicen "gracias a lo que vos escribís terminé una relación que me hacía mal", "decidí quererme un poco más", "me acepto como soy", "gracias porque me inspirás" —asegura.

—¿Sos feminista?

—No me pongo ningún rótulo. Soy mujer y creo que la cofradía de las mujeres es muy sagrada y nos une en un hilo intangible a todas. Creo que el rótulo encierra a algo que después te ata a otras cosas.

Otras frases

Aborto: "Es algo necesario, que tiene que salir ya".

Libertad: "Que la mujer viva como quiera, en libertad, sin que afecte el juicio del otro".

Feminismo: es un mov increible que ha logrado un montón de cosas, por ejemplo, que las mujeres voten. Hay cosas con las que estoy de acuerdo y cosas que no.

Acoso callejero: A mí no me molesta en lo personal. Hay una línea muy sutil entre lo que a uno le molesta y lo que corresponde. Hay cosas que capaz a mí me resultan graciosas y a vos no. Depende lo que digan...