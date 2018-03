Abel Pintos hizo emocionar a todo Patagones

Pocas palabras pueden usarse para definir el impresionante show dos horas que anoche dio el whitense Abel Pintos en la Fiesta de la Soberanía Patagónica, en Carmen de Patagones.

Cuando el reloj marcaba las 22, el ganador de dos Gardel de Oro subió a escena vestido con un pantalón gris, remera blanca, una bufanda al cuello y campera de cuero negro. Allí, ante la explosión del público que llenó el predio del Deportivo Patagones, junto con su guitarra entonó Aquí te espero y Como te extraño.

Luego llegó el obligatorio agradecimiento al público y el comienzo del espectáculo, con coreografías y el público como coro de lujo.



“Hace mucho que soy y me siento parte de esta fiesta. Cuando era un niño -y como todo niño solo quería jugar-, fue muy significativo que me dejaran pisar el escenario y me dieran un espacio para solo disfrutar. Con el tiempo mi vida cambió, me fui profesionalizando y es hermoso poder volver a verlos sin olvidar lo que significó como niño estar aquí”, expresó.

Así fueron pasando Oncemil, El adivino, Mariposa (junto a su hermano Ariel con la guitarra) y Una razón. Después fue subiendo el ritmo, con Sin principio ni final, Ya estuve allí, La Flor Azul y Asuntos pendientes.



Ya promediando su presentación, la gente pasó a ser parte fundamental del espectáculo, jugando con pomos de nieve loca, con las sillas pasando a ser tarimas. Entonces llegaron Que te vaya bien, No me olvides y Tu flor.

El repertorio contó con 22 temas, incluidos los bises, se fue completando con Bella Flor, Cuantas veces, Crónica, Motivos, De solo vivir y A Dios.

Para el final, en medio de la despedida y el reclamo del público para que la noche no terminara más, quedaron Alcatraz y Revolución. (Agencia Carmen de Patagones)