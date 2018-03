Varios reclamos en la marcha por el Día de la Mujer en Coronel Suárez

Un centenar de mujeres marchó hoy por las calles de Coronel Suárez, con pancartas y consignas en reclamo de sus derechos, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Previamente en la plaza San Martín leyeron un manifestó en donde pidieron que el Estado se haga responsable de la vulneración de sus derechos y de acortar la desigualdad de género.

El Colectivo de Mujeres, una agrupación recientemente conformada en esta ciudad, fue la encargada de organizar el evento, que contó además con la participación de integrantes y el secretario general del STM, Rubén Allende, y de Germán Cabello, referente de La Bancaria.

Lucía Borsella fue la encargada de dar lectura al manifestó que las mismas mujeres elaboraron.



“Paramos porque nos hierve la sangre y la historia. Las mujeres ponemos el cuerpo para conseguir nuevos derechos y no perder los adquiridos. Hoy nos organizamos para que cada una se cuestione sus roles y sus deseos de respeto e igualdad”, comenzó.

Entre otras cosas habló del acoso callejero y dijo que “si algún machito no se enteró, no somos perros, no queremos que nos chisten; las tareas de la casa son de 'todes' porque 'todes' la habitamos”.

“Hay que mirar con ojos nuevos la sociedad. No queremos que nos echen por ser mujeres; no queremos un Estado macho y facho”, dijo Bursella, quien también pidió la reincorporación de las trabajadoras despedidas de la fábrica Dass.

“Este colectivo está integrado por diferentes agrupaciones de la comunidad suarense y hoy están acá Suteba, Unidad Ciudadana, LGTBIQ, Acción Creativa, Evolución Ambiental y quienes creen en la transformación desde el amor. Este colectivo nos llama a la acción de visibilizar y crear redes, para reivindicar el lugar de la mujer en todos los ámbitos”, agregó.



La marcha por las calles céntricas de la ciudad congregó a mujeres de todas las edades, quienes mediante pancartas y cánticos pidieron por sus pares despedidas, por una educación sexual integral, por la ley del aborto y por convenios de trabajo con perspectiva de género, entre otros.

Por la tarde fue el turno de las bandas musicales, en una plaza San Martín que se tiñó de violeta, el color de la lucha por los derechos de la mujer y de verde, el color de quienes están a favor del aborto legal. (Agencia Coronel Suárez)