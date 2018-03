Micromidget: Gonzalo Brezina se prepara para dar el salto

Por Juan Andrés Vivallo / jvivallo@lanueva.com

“Este es mi último año en la categoría, ya que en el próximo campeonato Invernal arrancaré en el Midget”, manifestó el bahiense Gonzalo Hernán Brezina (17 años), uno de los grandes animadores del actual Estival de Micromidget.

“Está todo encaminado, será con un chasis que me está armando Kevin Altamirano”, agregó el piloto de Villa Rosas, que en este torneo ganó una final y estuvo a punto de repetir en otras 2.

“Tenía muchas expectativas para este campeonato, pero la puesta a punto del auto no estuvo para la nueva presentación de la pista en las primeras fechas, por lo que quedamos atrás y debimos largar desde segunda fila. Por suerte, después pudimos avanzar y sumar puntos buenos en algunas fechas y subir en la tabla”, analizó sobre su desempeño en la presente temporada.

"Gonza", quien debutó en la categoría escuela en el Invernal 2015, considera como su mejor campeonato el del año pasado, en el que finalizó en el 7° puesto. Aunque ahora se encuentra en la misma ubicación, tiene la ilusión de sumar bien en las dos fechas que restan y de esta manera concretar lo que sería su mejor performance.

Brezina fue subcampeón en el Invernal 2016, torneo en el que perdió el título sobre el final, por escasos puntos.

“En aquella ocasión el campeonato se me escapó por muy poquito, debido a que en una fecha que gané me sacaron los puntos por un fallo de la técnica porque mi auto no dio la altura reglamentaria”, recordó.

Por otra parte, el piloto de nuestra ciudad hizo referencia a sus preferencias dentro del deporte motor.

“El midget es una pasión. Vengo desde chiquito porque corría mi tío Federico (Brezina), y creo que me traían desde cuando estaba en la panza de mi mamá. Por eso, no pensé en correr en otra categoría del automovilismo en el futuro, después se verá. Por ahora será en midget”, afirmó.

Gonzalo nació el 16 de abril de 2001 en Bahía, y durante el 2018 cursará el 6° año en la Escuela Técnica Nº 4, ubicada en calle Florida, donde espera graduarse como Maestro Mayor de Obra.

“Me gustó siempre. Antes de ingresar a la escuela ya me había decidido por ser Maestro Mayor de Obra, porque me gusta dibujar, hacer planos y todo eso”, señaló.

El Campeonato

Así están las posiciones en el Micromidget, a 2 fechas del final:

1°) Matias Piñeyro, 233 puntos; 2°) Thomas Pérez, 187.5; 3°) Felipe Ubierna, 164; 4°) Thiago Heiland, 156; 5°) Valentino Dalmaso, 151; 6°) Aylín Baur Strasheim, 149.5; 7°) Gonzalo Brezina, 135; 8°) Ivano Cornachoni, 132.5; 9°) Macarena Álvarez, 122.5; 10°) Mauro Acuña, 114.5; 11°) Liam Carina, 109; 12°) Tomás Catalán, 98.5; 13°) Juan Antonello, 93.5; 14°) Pablo Masagué, 78; 15°) Mateo Valerga, 40; 16°) Morena Domenech, 36.5; 17°) Nasim Dib, 32.5; 18°) Nicolás Catalán, 32 y 19°) Leon Gerling Kelly, 28.