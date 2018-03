Mujeres marchan en todo el mundo: a qué hora y dónde se concentran en Bahía Blanca

Mujeres de todo el mundo marchan hoy en el Día Internacional de la Mujer (DIM) y la movilización del #8M también se sentirá en las calles de Bahía Blanca.

En el marco del Paro Internacional de las Mujeres (#8M) por el reclamo de igualdad y el cese de la violencia de género, desde las 17 hay actividades en la plaza Rivadavia, donde están las Desbandadas, Dafne Usorach y El Desarmadero, previo a la marcha de las 18:30.

En la Ciudad de Buenos Aires hubo movilizaciones desde temprano reclamando contra la violencia machista, la igualdad de salario y el aborto legal.

Se esperan las principales marchas en horas de la tarde en la Plaza de Mayo y Congreso.

Diputados y diputadas de distintos bloques y militantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, además de artistas, se presentaron al mediodía en las escaleras del Congreso al grito de "¡Aborto legal ya!"

En el Día de la Mujer, el reclamo por la despenalización del aborto se escuchó fuerte en las escalinatas del Congreso. Hubo pañuelos verdes, artistas y diputados de todos los partidos pic.twitter.com/saNnkOxbWP — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 8 de marzo de 2018

El presidente Mauricio Macri habló esta mañana en el acto oficial por el Día Internacional de la Mujer y aseguró que mandará un proyecto al Congreso.

"No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre", dijo.

Si sos varón

Las redes fueron lugar de debate sobre qué deberían hacer los hombres durante el Paro Internacional de Mujeres y la movilización.

Agrupaciones feministas dejaron en claro que el paro es una acción de mujeres y trans.

En tanto que en las redes se difundió "una guía", no oficial por la organización, para dar una serie de puntos sobre el tema:

* Si sos varón juntate con tus amigos y charlen el tema”; "si sos papá cuida a tus hijxs, si no tenés, ofrecete como niñero”; “si sos jefe, dejá que la mujeres paren”; “si sos docente, no pases lista”; “si vas a la concentración, quedate en las filas de atrás y no ordenes ni dirijas”.